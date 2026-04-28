Stimolazione magnetica transcranica per il declino cognitivo: cosa sapere

La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, spesso abbreviata in rTMS, è una tecnica emergente che sta guadagnando spazio tra gli strumenti terapeutici per i disturbi cognitivi. Consultando il dottor Augusto Consoli, neuropsichiatra alla Clinica Santa Caterina da Siena di Torino, possiamo mettere a fuoco come questa metodica agisca sul cervello e quali motivi ne stanno sostenendo la diffusione clinica. Il presente articolo, aggiornato al 27 Aprile 2026, intende spiegare in termini chiari meccanismi, indicazioni, sicurezza e limiti della rTMS.

Che cos’è e come agisce

La rTMS sfrutta una bobina posizionata sul cuoio capelluto per inviare impulsi magnetici che attraversano la teca cranica e inducono correnti di lieve intensità nel tessuto cerebrale. In parole semplici, la tecnologia converte una corrente elettrica in campo magnetico e poi nuovamente in corrente elettrica intracranica, permettendo di stimolare aree selettive senza il fastidio dell’applicazione diretta di corrente sulla pelle. Questo approccio è particolarmente interessante perché promuove la neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di riorganizzarsi e formare nuove connessioni, elemento cruciale quando si cerca di contrastare il declino cognitivo.

La soglia motoria e la personalizzazione

Prima di avviare un ciclo terapeutico si determina la soglia motoria, ossia l’intensità minima necessaria per evocare una risposta motoria osservabile, come un piccolo movimento del pollice. Questa misurazione permette di tarare il trattamento su ciascun paziente, adattando l’intensità del campo magnetico alle caratteristiche neurofisiologiche individuali. La personalizzazione è un elemento centrale: differenti frequenze e durate hanno effetti opposti—la stimolazione ad alta frequenza tende a essere eccitatoria, mentre quella a bassa frequenza produce un effetto inibitorio—e vengono scelte in funzione dell’obiettivo clinico.

Come si svolge una seduta

La seduta tipica è condotta con il paziente seduto comodamente: la bobina viene posizionata sull’area cerebrale d’interesse e gli impulsi vengono erogati secondo il protocollo stabilito. La procedura è generalmente ben tollerata; si può avvertire un lieve formicolio cutaneo o rumore prodotto dallo strumento, ma l’intervento è indolore per la maggior parte delle persone. I trattamenti possono durare da pochi minuti fino a mezz’ora e spesso vengono programmati in cicli quotidiani per alcune settimane, con possibili sedute di mantenimento a distanza di mesi. La valutazione iniziale e il monitoraggio clinico sono indispensabili per modulare la terapia nel tempo.

Modalità e durata dei protocolli

I protocolli variano sostanzialmente in funzione della patologia: nella depressione si usano spesso cicli intensivi di più settimane con richiami periodici; nelle dipendenze vengono adottati schemi che mirano a ridurre il craving; nel declino cognitivo si privilegiano cicli iniziali più frequenti seguiti da sedute di mantenimento settimanali o mensili. La scelta della frequenza, dell’area da stimolare e del numero totale di impulsi è guidata da evidenze cliniche e dalla Risposta individuale del paziente.

Indicazioni, sicurezza e prospettive

La rTMS è impiegata in una gamma crescente di condizioni: oltre all’Alzheimer, trova applicazione nel declino cognitivo da vasculopatia, nella riabilitazione post-ictus, in alcuni sintomi del Parkinson, nella sindrome di Tourette e in disturbi psichiatrici come depressione, disturbi d’ansia, DOC e dipendenze. È considerata una tecnica sicura, ma presenta controindicazioni importanti, in particolare in soggetti con storia di crisi epilettiche o con impianti metallici/elettronici. La ricerca suggerisce che la rTMS può rallentare il declino nelle fasi iniziali di malattie neurodegenerative, sebbene non rappresenti una cura risolutiva.

Limiti pratici e accessibilità

Un nodo pratico è l’accessibilità: in molti contesti la rTMS non è ancora fornita dal servizio sanitario pubblico e rimane a carico del paziente, con costi variabili a seconda della struttura e dell’esperienza del team. Tuttavia, alcune realtà pubbliche stanno iniziando a dotarsi di apparecchiature e competenze, aprendo la strada a una maggiore diffusione. In prospettiva, l’integrazione della rTMS nei percorsi multidisciplinari e il consolidamento di protocolli validati potrebbero renderla un’opzione più accessibile e standardizzata.

In sintesi, la rTMS rappresenta uno strumento terapeutico promettente per supportare la funzione cognitiva e la riabilitazione in diverse patologie neurologiche e psichiatriche. Secondo il dottor Augusto Consoli, se usata con criteri clinici rigorosi e integrata con terapie convenzionali, può migliorare la qualità della vita dei pazienti e ampliare le opportunità terapeutiche disponibili.