Roberta Carluccio svela la sua dieta per mantenersi in forma

L’influencer torinese Roberta Carluccio, in arte RoberryC, è una delle fitness model più seguite del web. Classe 1997 ha iniziato la sua attività all’età di 7 anni debuttando come baby-modella al Pitti Bimbo dove ha partecipato per 14 edizioni. Ecco svelata la sua dieta per mantenersi in forma.

Roberta Carluccio, alias RoberryC, è oggi un influencer e modella fitness seguitissima sui social da milioni di ragazzi. La Carluccio all'età di sette anni ha iniziato come baby modella e ha così continuato la sua attività anche da fotomodella per cataloghi di abbigliamento e spot pubblicitari.

Roberta ha ottenuto la certificazione AICS-CONI e il Diploma Nazionale come Istruttore Fitness e Body Building. Oggi la Carluccio è una giovane fitness model italiana che sta conquistando il web grazie ai suoi scatti condivisi sui social ufficiali in cui si mostra in tutta la sua bellezza tra un consiglio sull’allenamento e uno sull’alimentazione. Come si tiene in forma la 26enne, con un fisico muscoloso e un viso che cattura?

Nel suo libro best seller “Fitness Girl – Dai forma alla tua vita” RoberryC svela i segreti per cominciare ad allenarsi senza smettere, e con i suoi rivoluzionari videocorsi “Booty Pump” insegna esercizi per raggiungere la forma ideale e un lato B tonico e scolpito.

Per raggiungere questi risultati l’esplosiva ambassador Yamamoto ha lavorato sodo, allenando corpo e mente: “Il fitness non è solo un modo per modellare e tonificare il proprio corpo, lo sport mi ha forgiata mentalmente, andare in palestra ed allenarmi con costanza è diventata per me un’esigenza”.

Per riuscire ad avere un corpo come il suo, Roberta ha sudato tanto e ha fatto diversi sacrifici, a partire dal fare delle piccole rinunce e cambiare il proprio stile di vita a tavola. “Integrare nella propria quotidianità un po’ di allenamento e soprattutto cambiare le abitudini alimentari sbagliate”, ha detto la Carluccio. Cosa mangia di solito la fitness model più seguita d’Italia?

Roberta si allena almeno quattro volte alla settimana per un’ora e mezza, spesso anche in casa, con bande elastiche, pesi e con i suoi videocorsi che condivide sulla sua piattaforma: Booty Pump. E a tavola? La fitness model torinese mangia sei volte al giorno. Segue un’alimentazione ricca di proteine, frutta e verdura, carboidrati sani, e sta molto attenta alle porzioni. Anche l’integrazione gioca un ruolo determinante per accompagnare il percorso di allenamento.

Roberta Carluccio meglio nota sui social come RoberryC, è la modella fitness italiana più seguita nel nostro Paese: sui social conta oltre 2 milioni di follower. Amatissima dai ragazzi per la sua bellezza, seguita dalle ragazze per i consigli che condivide su cura del corpo e della pelle, Roberta ha da sempre avuto uno stile di vita sano e molto rigoroso. Il suo fisico muscoloso, longilineo, con le curve giuste è dovuto proprio a tanto allenamento e costanza a tavola.

L’influencer e modella torinese ha detto che gli esercizi che le ragazze dovrebbero fare tutti i giorni sono: squat per avere dei glutei sodi, affondi per lavorare al meglio la zona del quadricipite e quindi per tonificare le gambe, un po’ di crunch e mangiare meno cioccolata durante il periodo pre-mestruale!