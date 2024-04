Tra gli alimenti consigliati, ricchi di proprietà, ci sono i cavoli che non solo vanno mangiati cotti ma si possono anche frullare. Ecco cosa contiene il succo di cavolo e quali sono i benefici.

Succo di cavolo: proprietà e benefici

Il cavolo si presta a moltissime preparazioni in cucina, dalle zuppe alle vellutate, alle insalate e a ogni tipologia di piatto a base di verdure cotte o crude. Un po’ meno conosciute sono le sue proprietà terapeutiche, che hanno fatto di quest’ortaggio uno dei rimedi elettivi della medicina popolare. La semplice applicazione di foglie di cavolo tritate veniva utilizzata per curare una quantità di malanni, grazie alle sue capacità di espellere le tossine e di lenire le infiammazioni.

Le sue virtù depurative e antinfiammatorie agiscono anche per via interna, grazie ai nutrienti contenuti: ricco di minerali e vitamine, soprattutto calcio, ferro, vitamina C e vitamina A, è anche uno dei migliori antiossidanti presenti in inverno. Molto più efficace è però il succo fresco di cavolo. Quest’ultimo è molto ricco di proprietà terapeutiche: in particolare, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, antinfiammatorie e lenitive è indicato in caso di problemi alla mucosa dello stomaco, che contribuisce a rigenerare e sfiammare.

Altrettanto utile in caso di tosse e bronchite, è anche un buon integratore di ferro. Per prepararlo usate un buon estrattore di succhi o una centrifuga inserendo le foglie pulite e tagliate a listarelle. Il sapore non è molto gradevole, ma può essere addolcito aggiungendo altre verdure, come le carote, oppure della frutta di stagione, in particolare le mele. Un’ottima ricetta è questa: mettete nell’estrattore due foglie di cavolo verza, mezza mela, un gambo di sedano e un po’ di ananas. Potete anche usare il succo puro sulla pelle del viso, picchiettandola con un batuffolo di cotone, apparirà subito più morbida e luminosa.

Alcune ricerche suggeriscono che ci sono benefici nel bere succo di cavolo. La maggior parte degli studi, però, è stata condotta sugli animali, quindi sono necessarie ulteriori, specialmente sugli esseri umani. Tra i principali benefici il succo di cavolo, come detto, è ricco di antiossidanti, sostanze che aiutano a ridurre il danno cellulare causato dai radicali liberi.

Il cavolo è particolarmente ricco di vitamina C, un nutriente che svolge molti ruoli importanti nel tuo corpo. La vitamina C supporta la salute immunitaria e agisce anche come un potente antiossidante. In particolare il cavolo rosso è ricco di antociani. Questi pigmenti vegetali conferiscono al cavolo rosso il suo colore rosso porpora e hanno potenti proprietà antiossidanti, e possono ridurre il rischio malattie.

Le proprietà del succo di cavolo: benefici

Si conoscono da tempo le proprietà di un ortaggio specifico, il cavolo, ma è del succo di cavolo che si parla poco. Quest’ultimo in realtà è tra le bevande maggiormente consigliate per prevenire malattie e per la salute. Il succo di cavolo contiene molti composti che possono aiutare a combattere l’infiammazione, in primis. Ma ecco tante altre proprietà e benefici.

Il succo di cavolo contiene molti composti antinfiammatori. Questi includono il sulforafano, un composto di zolfo che si trova in molte verdure Brassica, e il kaempferolo, un potente antiossidante con effetti anti-infiammatori.

Può giovare alla salute dell’intestino: bere cavolo in succo può aiutare a prevenire e curare le ulcere gastriche. E’ stato usato come rimedio tradizionale per le ulcere gastriche. Anche le versioni fermentate possono giovare alla salute dell’intestino. Il succo che risulta dalla preparazione dei crauti, un tipo di cavolo fermentato, è ricco di batteri dell’acido lattico. Questi probiotici sono riconosciuti per i loro benefici per la salute dell’intestino.

Altri benefici e proprietà del succo di cavolo sono:

Potenziali effetti antitumorali. Il succo di cavolo può aiutare a proteggere da alcuni tipi di cancro. Infatti, consumare 5 o più porzioni settimanali di queste verdure è collegato a una riduzione del 33% del rischio di linfoma nelle donne.

Può giovare alla salute del cuore. In uno studio, le persone che consumavano succo contenente cavolo avevano un colesterolo più basso rispetto al gruppo di controllo.

Può aiutarti ad assorbire alcuni nutrienti. Il cavolo contiene beta carotene, un precursore della vitamina A. Gli studi dimostrano che bere il suo succo comporta un migliore assorbimento del beta carotene, rispetto al consumo di cavolo intero.

Può essere più conveniente del cavolo crudo. A causa della differenza di volume, è più facile consumare molto cavolo sotto forma di succo, rispetto a mangiarlo crudo. In aggiunta, i succhi sono semplici da portare ovunque ti trovi, non ci sono scuse.