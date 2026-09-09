Summer School 2026: alla scoperta del patrimonio artistico riminese attraverso San Francesco

Rimini si prepara a celebrare San Francesco d’Assisi con una serie di eventi che uniscono arte, spiritualità e patrimonio culturale. Dal 24 al 27 settembre, la città ospiterà la Summer School 2026 della scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale Religioso dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”.

Questa edizione, dedicata a “San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità”, coincide con le celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e con le Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre.

Un viaggio tra arte e spiritualità

La Summer School non è riservata solo a studenti e addetti ai lavori, ma è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il patrimonio artistico e religioso di Rimini. Il programma alterna momenti seminariali e visite guidate gratuite, condotte da esperti del settore.

Seminari di ricerca

Il cuore della Summer School saranno i due seminari di ricerca del 25 e 26 settembre. Il primo, “Orizzonti culturali”, affronterà il rapporto tra San Francesco e la rappresentazione artistica, con interventi di Auro Panzetta su Giotto e l’iconografia francescana, Rita Capurro sulla presenza di San Francesco nei musei ecclesiastici italiani e Raffaella Rossi sugli itinerari culturali europei legati all’eredità francescana.

Il secondo seminario, “Esperienze e strategie a confronto”, sarà dedicato alle strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con interventi di Valeria Villa, Francesco Angelini e la Biblioteca Diocesana “Mons. Emilio Biancheri”.

Visite guidate e incontri

Dal 24 al 27 settembre, Auro Panzetta, Alessandro Giovanardi e Johnny Farabegoli accompagneranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico-artistico di Rimini e del territorio, tra cui il Tempio Malatestiano, il Tesoro della Cattedrale, la chiesa di San Giovanni Battista e il Museo della Città.

Il percorso proseguirà il 23 ottobre con l’incontro “Poesia, natura e spiritualità in San Francesco d’Assisi” tenuto da Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco.

Mostra dedicata a San Francesco

In occasione delle celebrazioni, sarà inaugurata il 20 settembre a Verucchio la mostra “L’arte racconta scene di vita di San Francesco” presso la Chiesa di Sant’Agostino. La mostra, organizzata da “Francescanamente” con il contributo e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Verucchio e l’Associazione Cammini di San Francesco in Emilia Romagna, resterà aperta al pubblico fino al 18 ottobre 2026.

Le preziose opere raffigurano scene della vita di Francesco e provengono dal monastero delle Clarisse di Sant’Agata Feltria e da collezioni private. Saranno esposte anche riproduzioni fotografiche degli affreschi recentemente ritrovati nel convento di Santa Croce.

Visita guidata e degustazione

Il giorno precedente l’inaugurazione, sabato 19 settembre, è prevista una visita guidata al convento di Santa Croce e agli affreschi ritrovati. Al termine della visita, alle 18, seguirà una degustazione di cibi medievali dal titolo “La cucina delle erbe ai tempi di Ildegarda e Francesco”, curata dalla Chef della Cucina Storica Alessia Uccellini.

La visione della Summer School

“Il patrimonio non è qualcosa di immobile, affidato soltanto agli specialisti, ma una realtà viva che appartiene alle comunità”, sottolinea Johnny Farabegoli, coordinatore della Scuola di Arte Sacra. La Summer School propone un approccio innovativo alla custodia e valorizzazione del patrimonio culturale, partendo dalla spiritualità di San Francesco e dal suo stupore per la bellezza.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito dell’ISSR Marvelli o compilare il modulo di iscrizione entro domenica 20 settembre.