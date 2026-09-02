Dalla Loren a Zendaya: i beauty look più iconici della Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è molto più di un semplice festival del cinema. È un palcoscenico dove artemoda e bellezza si fondono, creando momenti indimenticabili. In attesa dell’83ª edizione, prevista dal 2 al 12 settembre 2026, ripercorriamo i beauty look che hanno lasciato il segno sul red carpet del Lido, da Sophia Loren a Zendaya.

Il Festival di Venezia è un sogno di eleganza e stile, un luogo dove, anno dopo anno, le tendenze prendono vita. Dal suo debutto nel 1932, la manifestazione è sinonimo di artecultura e glamour. Da Sophia Loren a Lady Gaga passando per Maria Callas e Scarlett Johansson fino a Zendaya ripercorriamo le tappe più eclatanti in fatto di beauty look.

I beauty look più iconici della Mostra del Cinema di Venezia

Nel corso di oltre novant’anni, il red carpet del Lido ha raccontato anche l’evoluzione della bellezza: dalle onde scolpite e dagli eyeliner impeccabili delle dive del cinema classico fino alla glass skin e ai raccolti essenziali delle star contemporanee. Un viaggio attraverso epoche, tendenze e personalità indimenticabili.

Sophia Loren, Venezia 1955

La vera diva italiana. Capelli voluminosi, sopracciglia scolpite ed eyeliner grafico. Un’icona di stile ieri, oggi e domani.

Maria Callas al Festival del cinema di Venezia nel 1957

La cantante mostra un’eleganza aristocratica. I capelli sono raccolti in un ampio chignon, mentre le labbra sono colorate di rosso bold.

Monica Vitti a Venezia nel 1964

Monica Vitti è intensa e lo mostra con naturalezza. I capelli sono mossi in una piega leggera, mentre lo sguardo è sottolineato dal kajal nero.

Claudia Cardinale nel 1967

Vero e proprio simbolo del cinema italiano, Claudia Cardinale brilla con la sua inconfondibile acconciatura bombata e l’eyeliner felino.

Nicole Kidman alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2001

Il glamour hollywoodiano arriva al Lido. Nicole Kidman punta a labbra lucide dalla sfumatura calda e occhi bistrati in maniera raffinata. I capelli ricci sono raccolti con morbidezza.

Scarlett Johansson, Venezia 2006

È un ritorno allo stile Old Hollywood per Scarlett Johansson, che calca il red carpet con capelli sciolti in maniera sinuosa – con l’immancabile molletta a forma di farfalla, must degli anni zero – e labbra rosse bold.

Natalie Portman nel 2010

Il raccolto scopre il viso, mentre il trucco occhi, in perfetto stile anni ’10, intensifica lo sguardo con uno smokey eyes marrone. A sigillare il beauty look, le labbra nude cremose.

Lady Gaga alla Mostra del Cinema di Venezia 2018

Un red carpet iconico quello di Lady Gaga a Venezia 2018. Il raccolto couture slancia, mentre il trucco in total pink coniuga dolcezza e stile deciso.

Cate Blanchett, Venezia 2020

Semplicità e rinascita. Nell’anno più difficile, Cate Blanchett sfila sul red carpet con capelli sciolti, labbra color corallo e un tocco di illuminante in tono sulle gote.

Zendaya nel 2021 a Venezia

Il nuovo volto del glamour. L’attrice sfoggia un’acconciatura wet look e un trucco occhi ultra intenso destinato a fare scuola.

Gli eventi più attesi della Mostra del Cinema di Venezia 2026

La 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia promette di essere un evento indimenticabile. Dal 2 al 12 settembre, il Lido si trasformerà nella capitale del cinema mondiale, ospitando una serie di eventi e feste che richiameranno l’attenzione di tutto il mondo.

Tra le star attese ci sono Robert PattinsonPenélope CruzAlicia VikanderOrlando Bloom e gli Oasis. Non mancheranno i grandi nomi del cinema italiano come Gianni AmelioAlessandro BorghiValeria GolinoAlba Rohrwacher e Valerio Mastandrea.

L’Hotel Excelsior Venice Lido, legato al Festival fin dalla prima edizione del 1932, con la celebre terrazza piena di fermento resterà il principale crocevia fra star, produzioni, uffici stampa, media e incontri. Immancabile anche la Lounge Campari: tornerà sulla Terrazza Biennale, di fronte al Palazzo del Casinò, per il nono anno consecutivo.

La serata inaugurale sarà dedicata alla stampa italiana, con la possibilità di seguire dalla terrazza la cerimonia d’apertura e un DJ set a seguire. La cocktail list è affidata a Camparino in Galleria.

Il 1° settembre, in sala Darsena, dopo la cerimonia di preapertura c’è l’omaggio a Tinto Brass con il film restaurato Col cuore in gola nella sezione Venezia Classici.

Festival al via il 2 settembre con la cerimonia di apertura che vede la consegna del Leone alla Carriera in Sala Grande a George Clooney e già si immaginano i suoi siparietti con i fotografi. A seguire, il film di apertura è Ink di Danny Boyle.

Ad alimentare il glamour della Mostra anche quest’anno sono gli eventi e le feste che affollano la Laguna. A dare il via, nella giornata di pre-apertura è Variety il celebre foglio daily consegnato mano la mattina, diventato ambitissimo.

Il 3 settembre, alle 19, al teatro Goldoni, come ogni anno, andrà in scena la 17ma edizione dei DVF Awards seguiti dal dinner. La stilista e filantropa Diane von Furstenberg insieme alla The Diller-von Furstenberg Family Foundation, continua la tradizione di sostenere e dare visibilità a donne straordinarie che cambiano il mondo. A ricevere il premio ci sarà Jane Fonda premio oscar e attivista.

Il 6 settembre, tutti i riflettori sono per il gala benefico amfAR uno degli appuntamenti internazionali più attesi in concomitanza con la Mostra, in grado di riunire cinema, arte, musica, alta gioielleria. Protagonista della sesta edizione – al Molino Stucky Venice, alla Giudecca – Pamela Anderson con lei sarà celebrata Marina Abramović mentre Taika Waititi condurrà la serata.

Martedì 8 settembre è di scena il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell’83ª Biennale. Ad aggiudicarselo il regista produttore Luca Guadagnino.