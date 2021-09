Tarassaco per una pelle priva di acne, macchie e imperfezioni

Il tarassaco, chiamato anche dente di leone, è una pianta che cresce spontanea in tutta Italia, ed è ricco di proprietà benefiche per la pelle. Scopriamole insieme.

Tarassaco: le proprietà benefiche per la pelle

Il tarassaco è una pianta che contiene numerose proprietà benefiche per la pelle.

Per esempio, è ricco di vitamine, come la A, la B, C e D, alcoli triterpenici, steroli, inulina, principi amari come la tarassicina, nonché sali minerali.

Sono proprio queste sostanze ad aver reso il tarassaco un famoso ed efficace rimedio naturale contro i problemi di fegato e reni. La pianta, infatti, viene spesso utilizzata per le sue proprietà depurative, antinfiammatorie, disintossicanti e purificanti, utili per avere un fegato in salute.

Il dente di leone, inoltre, è anche un buon diuretico, perché contiene flavonoidi e potassio, sostanze che favoriscono la diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Proprio per questo, rimedi naturali a base di tarassaco sono consigliati a chi soffre di ritenzione idrica, ipertensione e cellulite, nonché per stimolare i reni ed aiutare nell’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Ma come possono tutte queste proprietà tornare utili per la pelle?

Tarassaco per una pelle libera ma acne e macchie

Le proprietà depurative del tarassaco non sono utili solo per la salute di fegato e reni, ma anche per la salute e bellezza della nostra pelle.

Spesso infatti capita che le imperfezioni dell’epidermide come acne o punti neri siano il risultato di un accumulo di tossine nel nostro organismo.

Le scorie, così, manifestano la loro presenza attraverso eruzioni cutanee, macchie della pelle, nonché inestetismi e cellulite. Questo fenomeno è tipico dei cambi di stagione, quando il nostro corpo ha maggiore necessità di smaltire tossine e di depurarsi. Vediamo quindi come migliorare la bellezza della nostra pelle attraverso i rimedi naturali a base di tarassaco.

Tarassaco: i rimedi naturali per una pelle perfetta

Per beneficiare delle proprietà del tarassaco e avere una pelle di porcellana, è possibile assumere la pianta in diversi modi. Per esempio, è possibile preparare un infuso a base di dente di leone lasciando 25 grammi di foglie essiccate in infusione in un litro di acqua calda. Filtrate poi il liquido e bevetene una tazza prima dei pasti. In alternativa, col tarassaco si può preparare un succo fresco spremendo o triturando foglie e radici, se ne assumono 2 o 3 cucchiai prima di ogni pasto per ottenere un effetto depurativo.