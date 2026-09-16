Terapie avanzate per l’occhio secco cronico: autosiero e tecnologie emergenti

L’occhio secco cronico è una condizione complessa che va ben oltre la semplice mancanza di lacrime. Questo disturbo multifattoriale richiede un approccio diagnostico accurato e terapie personalizzate per affrontare le diverse cause sottostanti.

Tra le soluzioni più innovative troviamo l’uso di autosiero e E-PRP che sfruttano i fattori di crescita del sangue per rigenerare la cornea e ridurre l’infiammazione. Queste terapie biologiche rappresentano una svolta per i pazienti con forme severe e croniche di occhio secco.

Diagnosi precisa per terapie efficaci

La diagnosi dell’occhio secco cronico non si limita al test di Schirmer. È essenziale valutare sintomi, fattori di rischio e la condizione del film lacrimale. Questo approccio completo permette di distinguere tra ridotta produzione lacrimale, eccessiva evaporazione, infiammazione o una combinazione di questi fattori.

I sintomi comuni includono bruciore, sensazione di sabbia negli occhi, vista sfocata che migliora ammiccando, occhi rossi e sensibili alla luce, e difficoltà nel tollerare le lenti a contatto. Tuttavia, è importante escludere altre condizioni oculari gravi che potrebbero manifestarsi con sintomi simili.

Tecnologie emergenti per il trattamento

Le tecnologie emergenti stanno offrendo nuove possibilità per il trattamento dell’occhio secco cronico. Tra queste, la luce pulsata intensa (IPL) è particolarmente efficace nella forma evaporativa legata alla disfunzione delle ghiandole di Meibomio. Studi randomizzati hanno dimostrato miglioramenti significativi in alcuni segni e sintomi, soprattutto quando l’IPL è combinata con l’espressione ghiandolare.

Un’altra tecnologia promettente è la pulsazione termica che riscalda la superficie interna delle palpebre e applica una pressione calibrata per favorire la fuoriuscita del meibomio ostruito. Questa tecnica è utile nella disfunzione ostruttiva delle ghiandole di Meibomio, anche se il beneficio varia tra i pazienti.

Colliri da siero autologo e derivati ematici

Nei casi più gravi e refrattari, possono essere considerati preparati ottenuti dal sangue del paziente, come il siero autologo e l’E-PRP. Questi trattamenti contengono componenti biologiche simili a quelle presenti nelle lacrime, ma richiedono una produzione e conservazione controllate. Le revisioni scientifiche segnalano possibili benefici, anche se la qualità dell’evidenza non è uniforme.

Un percorso terapeutico progressivo

La gestione moderna dell’occhio secco cronico è dinamica e si basa su una valutazione continua della risposta al trattamento. Il percorso terapeutico inizia con la riduzione dei fattori aggravanti, come pause dagli schermi, controllo dell’ambiente e igiene palpebrale. Successivamente, si procede con la stabilizzazione del film lacrimale e il controllo dell’infiammazione.

Le terapie biologiche e le tecnologie avanzate entrano in gioco solo se la diagnosi e la gravità del caso lo giustificano. È fondamentale rivalutare periodicamente sintomi, colorazioni, stabilità lacrimale e funzione ghiandolare per adattare il trattamento alle esigenze individuali.

La diagnosi accurata e il monitoraggio continuo sono essenziali per garantire terapie efficaci e su misura.