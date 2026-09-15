Yoga all’aperto a Modena: scopri il ciclo di incontri gratuiti nel centro storico

Immagina di praticare yoga tra le antiche mura di una città ricca di storia e fascino. A Modena, questa possibilità diventa realtà grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Tata Aps. Tre incontri all’aperto, pensati per tutti, che uniscono la pratica dello yoga alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico.

Questa proposta è un invito a rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana e a ritrovare un equilibrio millenario. Un’opportunità unica per chiunque desideri concedersi una pausa di benessere, dai neofiti ai praticanti esperti, senza distinzioni di età.

Un viaggio tra storia e benessere

Le lezioni si svolgeranno in alcuni dei luoghi più pittoreschi di Modena, trasformando la pratica dello yoga in un’esperienza culturale. Non è necessario iscriversi in anticipo, basta portare con sé il proprio tappetino da yoga e la voglia di immergersi in un’atmosfera unica.

Ogni incontro è stato pensato per essere accessibile a tutti, offrendo un momento di rigenerazione sia per il corpo che per la mente. La città di Modena, con le sue piazze e i suoi vicoli, farà da cornice a questa esperienza, rendendola ancora più speciale.

Costi e modalità di partecipazione

La partecipazione è semplice e flessibile. È possibile scegliere tra diverse opzioni di pagamento: una singola lezione costa 7 euro mentre il pacchetto completo per tutte e tre le lezioni è disponibile a 15 euro. Un investimento minimo per un’esperienza che può arricchire la propria giornata.

Questa iniziativa è un esempio di come il benessere possa essere accessibile a tutti, senza barriere. L’associazione Tata Aps ha pensato a ogni dettaglio per garantire un’esperienza serena e rilassante, in un contesto che unisce tradizione e modernità.

Un appuntamento imperdibile

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore di Modena. Lo yoga all’aperto è un modo per connettersi con se stessi e con l’ambiente circostante, scoprendo nuovi angoli della città e ritrovando un equilibrio interiore.

Questi incontri sono un invito a prendersi cura di sé, a respirare profondamente e a lasciarsi trasportare dal ritmo lento e meditativo dello yoga. Un momento di pausa dalla routine quotidiana, per ritrovare energia e serenità.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico di Modena, situato in Piazza Grande, 17. L’ultimo aggiornamento delle informazioni risale al 14 settembre 2026.