La tisana al finocchio è una delle bevande più salutari per il nostro organismo, utile per curare diversi disturbi. Scopriamone insieme le caratteristiche e i benefici.

Tisana al finocchio: le proprietà benefiche

La tisana al finocchio è ricca di proprietà benefiche per l’organismo, ed è un valido aiuto soprattutto in caso di digestione difficile, crampi addominali e gonfiore.

Questo perché la bevanda contiene una serie di principi attivi con potere digestivo e carminativo utili per stomaco e intestino.

La bevanda è anche depurativa e diuretica, dato che il finocchio è ricco di acqua e aiuta ad eliminare liquidi e tossine in eccesso. Inoltre, la tisana al finocchio è particolarmente benefica per le donne, dato che contiene sostanze simili agli estrogeni che attenuano i sintomi tipici della menopausa e del ciclo mestruale.

Tisana al finocchio: i benefici

La tisana al finocchio è ottima bevuta subito dopo i pasti per coloro che soffrono di problemi digestivi o sintomi come flatulenza, crampi, diarrea, gonfiore e bruciore di stomaco. La bevanda infatti è un antispasmodico naturale che aiuta a rilassare il tratto digestivo alleviando i dolori e i sintomi tipici della sindrome del colon irritabile.

La tisana al finocchio aiuta anche ad innalzare le difese immunitarie, prevenendo così i primi sintomi del raffreddore, alleviando tosse e mal di gola nonché la maggior parte dei problemi del tratto respiratorio con un effetto decongestionante.

La bevanda è utile anche per il benessere del cavo orale, dato che allevia le infiammazioni delle gengive e l’alitosi grazie alle proprietà antibatteriche dei suoi principi attivi.

La tisana al finocchio esercita anche una funzione depurativa sul sangue e migliora la funzione dei reni facilitando l’espulsione di tossine e prevenendo la formazione di calcoli renali.

Infine, la bevanda aiuta a perdere peso perché contribuisce a bruciare i grassi più velocemente, regolando anche l’appetito, ed è ottima per ridurre la ritenzione idrica e la cellulite.

Tisana al finocchio: come prepararla

Preparare la tisana al finocchio è molto semplice. Occorrerà polverizzare dei semi di finocchio e lasciarli in infusione in un pentolino d’acqua bollente per almeno 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, filtrate il liquido e bevetelo all’occorrenza.

Attenzione però ad alcuni effetti collaterali che la bevanda può provocare, come rossori e prurito attorno alla bocca.