Le vitamine che aiutano a bruciare le calorie più velocemente

Dimagrire velocemente e tornare in forma è il desiderio di molti e non sempre è necessario seguire diete drastiche. Per avere una silhouette invidiabile, infatti, può essere sufficiente assumere le giuste vitamine che aiutano a bruciare più calorie. Scopriamo quali sono.

Perché le vitamine aiutano a bruciare più calorie?

Chi desidera dimagrire deve perdere peso, grasso corporeo e tessuto adiposo e per raggiungere questi obiettivi bisogna impostare un regime alimentare che crei deficit calorico. In sostanza, quindi, bisogna assumere meno calorie di quelle necessarie a mantenere il peso corporeo costante e occorre anche praticare dell’attività fisica, che accelera il percorso di dimagrimento aumentando il metabolismo e bruciando più calorie.

Creare un deficit calorico attraverso la dieta è molto semplice e non occorre fare delle grosse rinunce, ma basta semplicemente scegliere gli alimenti giusti, quelli ricchi di vitamine.

Proprio queste ultime, infatti, sono dei macronutrienti molto importanti per la salute del nostro organismo, e aiutano a dimagrire velocemente aumentando il metabolismo energetico e bruciando così più calorie.

Le vitamine che aiutano a bruciare le calorie: vitamina D

Tra le vitamine che aiutano a bruciare più calorie c’è la vitamina D, che favorisce il dimagrimento e la perdita di peso corporeo. La sostanza, infatti, aumenta il senso di sazietà, diminuisce la fame nervosa e innalza anche le difese immunitarie.

Per assimilare facilmente più vitamina D, basta esporsi con attenzione al sole, oppure occorre mangiare alimenti come pesce, latticini e cereali.

Le vitamine che aiutano a bruciare le calorie: vitamine del gruppo B

Tra le vitamine che aiutano a bruciare più calorie vi sono anche quelle del gruppo B, utili all’organismo per trasformare in energia tutte le calorie dai cibi che mangiamo, soprattutto quelle derivanti dai grassi e dai carboidrati.

Per fare il pieno di vitamine del gruppo B e dimagrire più in fretta, occorre mangiare cibi che sono ricchi di queste sostanze, come banane, legumi, germe del grano e cereali.

Le vitamine che aiutano a bruciare le calorie: vitamina C

Tra le vitamine che aiutano a bruciare più calorie rientra anche la vitamina C che, oltre a contrastare l’invecchiamento cellulare ed innalzare le difese immunitarie, svolge un ruolo importante nel processo di dimagrimento.

La vitamina C, infatti, tiene sotto controllo le quantità di glucosio nel sangue, riducendo quindi la voglia di dolci o cibi poco sani durante la giornata e diminuendo così l’introito di calorie. Se si vuole tornare in forma, quindi, bisogna assumere più vitamina C, mangiando agrumi e frutta come arance, kiwi e fragole.