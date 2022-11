Tisana asparago: benefici e proprietà

L’asparago è originariamente conosciuto per le sue proprietà benefiche sull’organismo. Vediamo in questo articolo tutti gli effetti della tisana a base di asparago sul corpo e sulla mente. Ecco a cosa serve.

Tisana all’asparago: benefici

L’asparago è originario dell’Asia e più precisamente dell’antica Mesopotamia, giunto fino a noi grazie al popolo egizio che per primo ne seppe apprezzare le virtù curative.

Parenti di mughetti e gigli, gli asparagi sono autentici doni della natura per drenare, disintossicare, ridurre l’insorgere della cellulite e perfino per combattere la depressione.

Gli asparagi hanno proprietà depurative e diuretiche, riducono il ristagno dei liquidi in eccesso nei tessuti e contrastano la cellulite. Non hanno particolari controindicazioni, consumali con moderazione solo se soffri di disturbi renali, cistiti e calcoli. Se invece sei soggetto ad attacchi di malumore, gli asparagi sono un ottimo rimedio naturale: sembra che abbiano una funzione anti depressiva legata alla loro azione disintossicante e diuretica.

Sono anche amici della pelle: la aiutano infatti a mantenersi elastica e a non raggrinzirsi per l’esposizione alla luce solare. Via libera quindi a questi preziosi ortaggi se ami la tintarella! Qui trovi alcuni modi alternativi di utilizzarli.

Come tisana drenante puoi provare quella a base di asparagi aggiungendo zenzero e lime. Per preparare una tisana drenante e anche molto dissetante, riempire d’acqua fino a metà una casseruola, versarvi i gambi degli asparagi tagliati a tocchetti, unire i pezzi di radice di zenzero e mezzo lime.

Portare a ebollizione e cuocere per altri 10 minuti. Filtrare il tutto, guarnire con la scorza di mezzo lime e servire caldo.

Tisana all’asparago: tutte le proprietà

Vitamina C: è conosciuta anche come acido ascorbico e svolge una forte azione antiossidante quindi protegge contro i danni dei radicali liberi, mantenendo giovani i tessuti. Stimola il sistema immunitario proteggendo da raffreddore e influenza, è indispensabile per la formazione di collagene, l’attivazione dell’acido folico, la sintesi di neurotrasmettitori e favorisce l’assorbimento del ferro a livello intestinale quindi previene l’anemia.

Folati: gli asparagi sono ricchi di folati, sostanze che vengono convertite a livello intestinale in acido folico o vitamina B9. L’acido folico partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi, ed è molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il corretto funzionamento del sistema nervoso

Asparagina: si tratta di un amminoacido dall’effetto diuretico e responsabile del forte odore dell’urina quando si mangiano gli asparagi

Rutina: un glicoside flavonoico che protegge i capillari in quanto ne rinforza le pareti.