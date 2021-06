In caso di ritenzione idrica o cellulite, preparare frullati di frutta e verdura è un ottimo metodo per drenare i liquidi in eccesso. Scopriamo insieme i benefici.

Drenare con i frullati di frutta e verdura: le proprietà benefiche

I frullati di frutta e verdura sono ottimi per tornare in forma e fare il pieno di vitamine e sali minerali.

Le centrifughe, infatti, oltre ad essere gustose, contengono sostanze benefiche per il nostro organismo, che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare tossine e liquidi in eccesso.

I frullati di frutta e verdura, infatti, grazie ai loro ingredienti, riattivano il sistema linfatico e contribuiscono ad eliminare ritenzione idrica e cellulite. Inoltre, grazie a queste bevande, riusciamo a consumare senza difficoltà le cinque porzioni di frutta e verdura quotidiane.

Drenare con i frullati di frutta e verdura: alcune avvertenze

I frullati di frutta e verdura aiutano sicuramente ad eliminare ritenzione idrica e tossine, ma non sono una soluzione definitiva al problema. Per potenziare i loro effetti benefici, infatti, è importante anche abbinare a questi frullati ad un basso consumo di cibi salati e sale in genere, oltre a bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Inoltre, occorre seguire un regime alimentare adeguato alla nostra condizione fisica, sotto controllo medico, e praticare regolarmente un’attività sportiva.

Frullati di frutta e verdura per drenare: qualche esempio

Tra i frullati di frutta e verdura che aiutano a drenare non può mancare quello a base di banana e fragola. Per prepararlo, basta frullare insieme una banana e 15 fragole. Otterremo una bevanda che sgonfia la pancia, regolarizza l’intestino, e che stimola la diuresi e il drenaggio dei liquidi.

Un altro esempio di frullato drenante è composto da limone, sedano e lattuga.

Per prepararlo, occorre frullare insieme 200 grammi di lattuga, tre gambi di sedano e mezzo limone. La bevanda che si ottiene è perfetta per chi soffre di gambe gonfie e pesanti e per chi è soggetto all’accumulo di liquidi. Questo frullato, infatti, è ricco d’acqua, che stimola la diuresi, mantiene l’idratazione dell’organismo costante e contrasta la ritenzione idrica.