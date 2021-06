Bere una tisana al basilico in maniera abituale aiuta ad avere la pancia piatta. La bevanda, infatti, aiuta a sgonfiare e a depurare l’organismo. Scopriamone i benefici.

Proprietà della tisana al basilico per la pancia piatta

La tisana al basilico, se abbinata ad una dieta corretta ed equilibrata, è un ottimo rimedio per avere una pancia piatta.

Le foglie di basilico, infatti, aiutano a depurare l’intestino, e svolgono una funzione distensiva e rilassante. La pianta, infatti, esercita un’azione sedativa, antispastica, diuretica, antimicrobica e antinfiammatoria, per questo viene utilizzata contro l’indigestione e come vermifugo. Il basilico, inoltre, è perfetto per contrastare la fame nervosa e da stress e per contrastare le infiammazioni del cavo orale.

Tisana al basilico: i benefici per una pancia piatta

La tisana al basilico apporta numerosi benefici all’organismo.

La pianta, infatti, protegge i reni svolgendo un’azione diuretica e aiutando a smaltire le tossine in eccesso. La tisana è anche in grado di contrastare lo stress, rilassando i muscoli e aumentando il rilascio di endorfine.

La tisana al basilico è in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare, prevenendo la comparsa di macchie e rughe. Inoltre, il liquido possiede proprietà antinfiammatorie, utili a calmare il mal di testa.

La bevanda è anche un valido aiuto per le vie respiratorie, perché esercita un’azione espettorante, che aiuta a diminuire il rischio dell’insorgenza di problemi come asma o bronchite.

Inoltre, è utile anche in caso di influenza o raffreddore.

Infine, la tisana al basilico favorisce la pancia piatta, perché aiuta ad eliminare l’eccesso di aria nello stomaco, favorendo una corretta digestione.

Tisana al basilico per avere la pancia piatta: come prepararla

Preparare la tisana al basilico per ottenere una pancia piatta è molto semplice. Occorrono dieci foglie di basilico fresco, il succo e la scorza di due limoni e 500 ml di acqua.

Dopo aver lavato bene le foglie di basilico, mettetele in infusione in un pentolino d’acqua bollente. Aggiungete poi anche il limone e lasciate in infusione il tutto per almeno 15 minuti. Filtrate poi la tisana e gustatela come più preferite. Per dolcificarla, potete anche aggiungere dello zucchero di canna o un cucchiaino di miele.