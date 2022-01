La tisana alla betulla è una bevanda ricca di benefici per la salute e per questo ci sono molti motivi per consumarla. Prima di sorseggiare la tisana è però necessario essere a conoscenza di quelle che sono le controindicazioni.

Benefici della tisana alla betulla

La tisana alla betulla è una bevanda davvero ricca di benefici, infatti i motivi per consumarla sono numerosi. Questa tisana permette di combattere la ritenzione idrica e cellulite, per questo, abbinarla a una dieta dissociata e all’attività fisica costante consente di ridurre il problema. Chi ha il problema della pelle a buccia d’arancia, quindi, dovrebbe sorseggiare spesso la tisana alla betulla.

L’azione depurativa per le urine rende la tisana davvero perfetta per curare la cistite e per contrastare l’apparato urinario.

La tisana contiene grandi quantità di flavonoidi e sali di potassio che stimolano la diuresi mentre la vitamina C e l’acido betulinico previene la formazione dei calcoli renali. La bevanda è utile contro le infiammazioni per via delel sue proprietà antinfiammatorie che combattono perfettamente raffreddore, tosse e mal di gola.

Controindicazioni della tisana alla betulla

La tisana alla betulla deve essere evitata da tutti i soggetti allergici. Le persone che hanno un’allergia ai salicilati potrebbero avere un’orticaria o addirittura uno shock anafilattico nel caso di assunzione di questa bevanda.

Anche chi è allergico al sedano e ai pollini dovrebbe evitare la tisana.

Sconsigliamo alle donne in gravidanza e a quelle in allattamento di bere la tisana alla betulla. I soggetti che hanno una insufficienza renale o cardiaca devono evitare la bevanda.

Come preparare la tisana alla betulla

Preparare la tisana alla betulla è molto semplice. Per prima cosa è necessario lavare delle foglie di betulla e tritarle finemente. La betulla deve essere aggiunta in acqua bollente e fatte bollire per 5 minuti.

Successivamente è necessario filtrare con un colino e bere la tisana. Consumate quindi la bevanda ancora calda senza zuccherarla.