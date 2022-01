La dieta di Raoul Bova: schema e menu

Raoul Bova è uno degli attori italiani più apprezzati in assoluto per via della sua bravura, ma anche grazie al suo aspetto davvero affascinante. Considerato un vero e proprio sex symbol, l’uomo pone grande attenzione al proprio fisico. Scopriamo insieme qual è la sua dieta e impariamo tutti i suoi segreti.

La dieta di Raoul Bova

Raoul Bova è considerato un vero e proprio sex symbol e per questo in molti si chiedono come riesca a restare in forma. L’attore nel 2020 era ingrassato molto a causa di un periodo particolarmente stressante. Durante un’intervista a Verissimo, Bova ha ammesso “Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili“.

Una volta riprese in mano le redini della propria vita, Raoul Bova si è impegnato per dimagrire. Per riuscirci, l’attore si è allenato molto e ha anche iniziato a seguire una dieta sana ed equilibrata. L’uomo, per evitare l’accumulo di chili in eccesso localizzato sui fianchi, limita i cibi ricchi di zucchero e le bevande alcoliche.

Gli sgarri sulla dieta di Raoul Bova

Il piatto preferito di Raoul Bova è la paella e per questo non riesce proprio a resistergli anche se la sua compagna Rocío Muñoz Morales la prepara di rado in quanto ci vuole molto tempo per cucinarlo.

In alcuni momenti complessi della sua vita, Raoul Bova ha avuto un rapporto non ottimo con il cibo. Lo stesso attore ha ammesso che spesso di notte si sveglia e va in cucina a mangiare svuotando il frigorifero. Una volta terminato di mangiare, l’attorne torna a dormire fino alle sei o alle sette del mattino.

Raoul Bova tra dieta e attività fisica

Per restare in forma, Raoul Bova pratica molto sport.

L’uomo si allena tutti i giorni: ogni mattina va a nuotare dalle 5 alle 7 prima di recarsi sul set a lavorare.