La tisana di equiseto è una bevanda ideale per chi vuole tornare in forma e dimagrire senza perdere tonicità. Scopriamo insieme le sue incredibili proprietà.

Tisana di equiseto: le proprietà per dimagrire

La tisana di equiseto è conosciuta per le sue proprietà diuretiche, ottime in caso di gonfiore dovuto a cistite, ritenzione idrica e cellulite.

La bevanda possiede queste proprietà perché contiene flavonoidi, degli importanti antiossidanti la cui azione è potenziata dalla presenza dei sali minerali, come silicio, potassio, magnesio e calcio.

Il silicio, in particolare, aiuta ad eliminare le scorie metaboliche come nicotina, urea e acido urico ed esercita un effetto depurativo. Il silicio, inoltre, favorisce il processo di calcificazione delle ossa, perché facilita il deposito di calcio. Non è un caso, infatti, che la tisana venga utilizzata in caso di osteoporosi, fratture o traumi.

Il silicio, inoltre, interviene nello sviluppo del tessuto connettivo, aumentandone la resistenza e contribuendo all’integrità delle articolazioni e delle pareti delle arterie.

Ancora, i minerali contenuti nella tisana di equiseto stimolano la produzione di collagene, una sostanza che tonifica i tessuti, rendendo elastica la pelle e prevenendo la formazione di rughe. In più, essi aiutano a rinforzare anche il tessuto osseo perché hanno un effetto remineralizzante, con effetti benefici su pelle e capelli.

La tisana di equiseto, quindi, possiede numerose proprietà benefiche, anche se è nota soprattutto per le sue proprietà dimagranti, antiossidanti, diuretiche e astringenti, cosa che la rende uno dei rimedi più efficaci contro la cellulite.

Tisana di equiseto per dimagrire: come assumerla?

Se volete assumere la tisana di equiseto per dimagrire, potete reperirla facilmente in bustine nei negozi specializzati. In alternativa, si può preparare un rimedio naturale immergendo l’erba in una pentola con acqua fredda e portando a ebollizione.

Spegnete poi il fuoco, lasciate riposare per una decina di minuti e poi filtrate il tutto. Così, la tisana per dimagrire è pronta da bere!

Tisana di equiseto per dimagrire: le controindicazioni

La tisana di equiseto per dimagrire ha alcune controindicazioni. Infatti la bevanda è sconsigliata a chi soffre di insufficienza renale, in caso di gravidanza o allattamento, a chi assume farmaci diuretici, anticoagulanti e farmaci anti-depressivi.