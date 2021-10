Freddo in casa: consigli per i consumi bassi

Il freddo in casa può diventare un problema reale quando il costo del riscaldamento, a fine mese, è più alto del solito. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come non rinunciare al comfort e il riscaldamento, tuttavia, mantenendo dei consumi bassi sulla bolletta.

Freddo in casa e consumi

Proteggersi dal freddo in casa è estremamente importante ma, allo stesso tempo, è importante farlo salvaguardando i propri interessi economici. Quelli che seguono, a partire dal prossimo paragrafo, sono solo alcuni tra i consigli più semplici che, se messi in pratica con costanza, al punto da farli diventare una vera e propria routine, consentono, alla fine del mese, di risparmiare qualche soldo in bolletta.

I consigli che vi apprestiamo a dare, forse, non stravolgeranno del tutto la vostra vita e, ad alcuni, potrebbero persino sembrare banali, ma vi garantiamo che, con un po’ di pazienza e costanza, questi potrebbero influire, positivamente, anche sulla qualità della vostra vita.

Freddo in casa: consigli

Un po’ come accade durante l’estate, quando, durante le ore più calde della giornata, è preferibile tenere chiuse sia le porte che le finestre, per lasciare il caldo all’esterno, la stessa cosa vale anche durante l’inverno, quando il riscaldamento è accesso. In questo modo, il calore rimane concentrato in casa e non si disperde nell’ambiente.

Indossate abiti appropriati. Se vestite nel modo giusto, infatti, c’è la possibilità di accendere il riscaldamento solo per poche ore durante il giorno e non per tutto il giorno.

Preferite una stufetta elettrica, a basso consumo, come Handy Heater Pro, al posto dei tradizionali strumenti per il riscaldamento. Come avremo modo di appurare dalla lettura del paragrafo che segue, infatti, non ve ne pentirete!

Freddo in casa: miglior rimedio

Handy Heater Pro è la prima stufetta elettrica portatile a basso impatto ambientale ed economico per il costo di mercato, a fascia medio-bassa, in modo tale da poter andare incontro alle esigenze e le necessità dei diversi utenti, con differenti possibilità economiche, per le molteplici funzioni di cui dispone che, di fatto, consento un notevole risparmio anche sul costo mensile della bolletta, senza tuttavia privare l’utente di comfort e riscaldamento, in ogni momento della giornata, ogni qualvolta vi è la necessità.

Realizzata sulla base di un design moderno, Handy Heater Pro è innovativa sotto molteplici punti di vista. Prima di tutto, la stufetta elettrica è piccola nelle dimensioni e portatile, due caratteristiche alle quali oggi difficilmente si può rinunciare. Le misure contenute, poi, consentono un trasporto facile, da un punto all’altro della casa e, persino, dalla propria casa al posto di lavoro. In secondo luogo, Handy Heater Pro è sicura, per la possibilità di gestire le impostazioni attraverso il display digitale, ma anche per il timer di spegnimento automatico, grazie al quale la stufetta può essere messa in funzione anche durante la notte. Infine, la temperatura di Handy Heater Pro è regolabile, la diffusione del calore è estesa e immediata e per funzionare è sufficiente collegarla alla presa di corrente elettrica sul muro.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Handy Heater Pro è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Handy Heater Pro è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Handy Heater Pro è in promozione a 59,00 €. La promozione varia a seconda della quantità di stufette che acquistate. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.