La tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji è una bevanda davvero perfetta per chi desidera migliorare la propria salute in modo del tutto naturale. Realizzarla a casa è semplice, infatti servono solo pochi ingredienti facili da reperire: scopriamo come preparare questa tisana e vediamo tutti i suoi benefici.

I benefici della tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji

La tisana frutti rossi essiccati e bacche di goji risulta essere davvero ricca di benefici per la salute. Le bacche di goji infatti sono un frutto essenziale per via dei numerosi antiossidanti che contengono. Esse sono utili per contrastare l’effetto dei radicali liberi, inoltre apportano anche molte vitamine e sali minerali.

I frutti rossi sono anch’essi ricchi di benefici per l’organismo.

Essi sono utili per stimolare la produzione di anticorpi e risultano capaci di dare una mano nella lotta contro la cistite.

Entrambi i frutti sono utili per contrastare i problemi dell’apparato cardiocircolatorio.

Gli ingredienti per la tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji

Per realizzare la tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji servono pochi ingredienti che tutti possono reperire senza difficoltà:

10 gr di frutti essiccati di mirtillo rosso

10 gr di frutti essiccati di ribes rosso

10 gr di bacche essiccate di goji

essiccate di 20 gr di tè nero

In commercio esistono anche delle tisane già pronte all’uso che hanno tra gli ingredienti proprio frutti rossi essiccati e bacche di goji.

Proprio per questo, in caso di mancanza di tempo, potete anche optare per questo tipo di tisana.

Come preparare la tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji

Una volta reperiti gli ingredienti necessari per realizzare questa tisana, si può procedere con la preparazione che risulta semplice e rapida.

Per prima cosa, portate ad ebollizione 250 ml di acqua e, quando bolle, aggiungete un cucchiaio raso del mix di ingredienti precedentemente realizzato.

Lasciate quindi bollire per 2 minuti e successivamente lasciate riposare a fuoco spento per 5 minuti.

Filtrate la bevanda e sorseggiatela ancora calda.