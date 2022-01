L’aceto è uno dei migliori rimedi naturali per contrastare i crampi. Questo prodotto del tutto naturale, infatti, risulta capace di aiutare in modo efficace sia chi soffre di crampi notturni, sia chi ha problemi di crampi dopo aver praticato sport.

Aceto come rimedio naturale contro i crampi

I crampi sono un problema molto diffuso che riguarda in particolare gli sportivi. Alcuni anni fa è stato eseguito uno studio che ha stabilito come il liquido dei cetriolini, contenente aceto, sia in grado di ridurre di molto la durata dei crampi.

Grazie a questo studio americano, quindi, si è compreso che l’aceto è utile per chi soffre di crampi non solo se bevuto, ma anche semplicemente sciacquandosi la bocca con esso.

L’effetto che si ottiene grazie a sciacqui con l’aceto, infatti, risulta davvero molto utile per migliorare la salute dell’organismo in modo del tutto naturale.

Aceto e miele per contrastare i crampi

Realizzare una bevanda con aceto e miele è un ottimo modo per contrastare i crampi notturni. Tale bevanda si prepara con i seguenti ingredienti:

cucchiaio di miele (25 g)

1 cucchiaio di aceto di mele (10 ml)

1 tazza d’acqua (250 ml)

La preparazione della bevanda risulta davvero semplice, infatti basterà diluire un cucchiaio di miele e un cucchiaino di aceto di mele in una tazza di acqua calda.

Bere una tazza di questa bevanda circa 30 minuti prima di dormire risulta davvero utile sia per dormire meglio che per combattere i crampi notturni.

Addio ai crampi grazie all’aceto di mele

L’aceto di mele è ricco di potassio e per questo risulta efficace per contrastare i crampi muscolari. Per sfruttare i benefici di questo prodotto sarà semplicemente necessario mescolare un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua tiepida.

Bevete questo composto una volta al giorno allo scopo di prevenire l’arrivo dei crampi.