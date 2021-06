La tisana al tiglio è davvero ricca di benefici per via delle sue straordinarie proprietà per la salute. Scopriamo insieme quali sono i principali motivi che rendono questa bevanda così utile per l’organismo.

Tisana al tiglio in caso di influenza

Bere una tisana al tiglio è molto utile per ridurre la tosse e per calmare gli spasmi che i continui attacchi di tosse possono causare. Proprio per questo suggeriamo di consumarla in caso di raffreddore e di influenza. Per avere il massimo dei benefici vi consigliamo di preparare una tazza di tisana poco prima di andare a letto in modo tale da poter dormire senza svegliarsi a causa della tosse.

Anche chi ha la fabbre dovrebbe bere qusta tisana in quanto possiede delle proprietà diaforiche, ossia fa sudare e quindi è in grado di abbassare la temperatura del corpo.

Proprietà calmanti della tisana al tiglio

La tisana al tiglio è uno straordinario spasmolitico e di conseguenza è un grande distensivo per il sistema nervoso. Si tratta quindi di una delle migliori tisane rilassanti e di conseguenza riduce lo stress e l’ansia che spesso accompagnano le giornate di molte persone.

Grazie alla grande presenza di flavonoidi, questa bevanda naturale è capace anche di calmare in modo significativo la tosse nervosa.

La tensione nervosa di frequente causa squilibri sull’attività del sistema cardiocircolatorio.

Bere di frequente questa tisana consente di ridurre le palpitazioni e di combattere anche la pressione alta per via dei principi attivi del tiglio.

Tisana al tiglio: proprietà coleretica

Sono molte le persone che soffrono di problemi al fegato a causa della cattiva alimentazione e dello stress. Per questo gli spasmi e i problemi di eccesso di bile sono davvero frequenti. Coloro che soffrono di questi disturbi dovrebbero bere la tisana al tiglio allo scopo di migliorare la propria salute grazie alla proprietà coleretica che permette di regolarizza la produzione di bile.