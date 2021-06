tisana alla valeriana e melissa: proprietà e benefici

I benefici della tisana alla valeriana e melissa la rendono ideale per migliorare il processo digestivo ed è adatta a favorire un sonno piacevole e duraturo. Scopriamo la ricetta per realizzarla.

Tisana alla valeriana e melissa: ricetta e preparazione

La tisana alla valeriana e melissa è davvero semplicissima da realizzare.

Per la sua preparazione occorreranno:

30 grammi di radice di valeriana

20 grammi di foglie di melissa

20 grammi di luppolo (coni)

Per prima cosa è necessario portare a ebollizione una tazza d’acqua. Successivamente sarà sufficiente versare un cucchiaio della miscela descritta sopra, dopodiché bisogna coprire il tutto e lasciare in infusione per circa 5 minuti. Infine, una volta trascorso il tempo citato, si può filtrare e consumare.

Tisana alla valeriana e melissa: consigli e assunzione

Dopo una lunga giornata di lavoro, o di studio, non c’è nulla di meglio di una bella tisana rilassante prima di andare a letto, soprattutto quando fuori fa freddo. Il semplice gesto di starsene sedute con una fumante tazza calda tra le mani donerà un senso di relax. E’ una tisana ideale da assumere la sera in quanto le sue proprietà rilassanti aiutano il processo digestivo e ci accompagnano soavemente tra le braccia di Morfeo.

Anche se gli effetti avversi sono modesti, la tisana alla valeriana e melissa non va assunta per oltre un mese e mai insieme a bevande alcoliche.

Tisana alla valeriana e melissa: benefici e proprietà

La valeriana è tra le erbe più adeguate a rilassare il sistema nervoso, infatti la sua azione calmante è tra le più efficaci. E’ particolarmente adatta come sedativo in caso di insonnia. Mentre la melissa trova il suo miglior impiego per combattere lo stress che colpisce lo stomaco, per la capacità di calmare il dolore favorendo anche la digestione.

Questo potente mix, crea un infuso perfetto per concludere una tipica giornata snervante.

