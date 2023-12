Tommaso Paradiso, uno dei cantautori più amati in Italia, ha conquistato milioni di persone con i suoi brani romantici e originali. Ma cosa sappiamo della sua alimentazione? Ecco la dieta “senza regole” del cantante romano.

Tommaso Paradiso: la dieta senza regole del cantante romano

Tommaso Paradiso ex frontman dei Thegiornalisti, all’attivo uno dei cantautori più personali e romantici amati in Italia, all’età di 40 anni è in super forma, d’altronde non potrebbe essere diversamente per fare un tour in tutta Italia e anche all’Estero. La voce di Riccione e del singolo Non avere paura è molto riservato sulla sua vita privata di cui si sa poco sappiamo però che è al fianco di Carolina Sansoni, influencer di moda. Ma come si tiene in forma il bel 40enne romano?

Il cantautore romano è molto sportivo. Tommaso Paradiso ha così detto: “Pratico Mma, Arti marziali miste. Faccio tutti gli esercizi propedeutici: sacco, corda, circuito, eccetera, un ottimo allenamento per migliorare forza e resistenza”. Come attività aerobica, invece, Paradiso va spesso in bicicletta, per “godersi la città in un modo diverso”. Al cantante di “Riccione” piace unire diverse attività fisiche e poi va in palestra tutti i giorni: pesi, stretching, “Lo sport fa parte della mia vita”; dice.

E della sua dieta, cosa sappiamo? Tommaso Paradiso è un grande amante della carne ma non ha regole nella sua alimentazione, adora anche le verdure, i legumi, le uova. La pasta, alla base della sua dieta, la mangia volentieri a casa magari proprio cucinata da lui, amante anche della cucina. Un suo gesto di comfort in cucina è bere del buon vino. Per Tommaso, “la cena alla fine di una giornata impegnativa è come un premio”.

Tommaso Paradiso è conosciuto da milioni di italiani, e non solo, per le sue emozionanti canzoni romantiche e hit estive al fianco anche di grandi artisti come Fabri Fibra. Ma in pochi sanno che il cantautore romano, 40enne da giugno, ha una grande passione per la cucina. La sua isola felice. Sempre piena di amici per cui cucinare.

Paradiso dice che uno dei suoi piatti che ama cucinare e che prepara meglio è una pasta burro e parmigiano, mentre il “comfort food” di Tommaso sono i fagioli con la cipolla. Un piatto semplice ma “come li fa mia mamma, non li fa nessuno”, dice il cantautore di Tutte le notti. E proprio per la sua seconda passione, dopo la musica, Tommaso va ogni giorno in palestra e si dedica a tanto sport, così può concedersi una dieta “senza regole”.