Tosse secca: soluzioni efficaci e consigli per alleviare il disturbo

La tosse secca, nota anche come tosse improduttiva, è un disturbo comune che colpisce molte persone, soprattutto durante i cambi di stagione. A differenza della tosse grassa, che aiuta a espellere il muco, la tosse secca è caratterizzata dall’assenza di secrezioni e può essere causata da diverse condizioni.

Questo tipo di tosse è spesso un sintomo iniziale di raffreddori e influenze, ma può persistere per diversi giorni. Se la tosse non migliora entro una settimana, è consigliabile consultare un medico per escludere eventuali complicazioni.

Le cause principali della tosse secca

La tosse secca è una risposta del corpo a un’irritazione o infiammazione delle mucose che rivestono la laringe, la trachea o i bronchi. Le cause più comuni includono:

Infezioni virali virus stagionali come il raffreddore e l’influenza, nonché virus parainfluenzali e il VRS.

virus stagionali come il raffreddore e l’influenza, nonché virus parainfluenzali e il VRS. Allergie reazioni a pollini, acari della polvere o pelo di animali.

reazioni a pollini, acari della polvere o pelo di animali. Reflusso gastroesofageo il succo gastrico che risale lungo l’esofago può stimolare i recettori del nervo vago, causando una tosse persistente, soprattutto quando si è sdraiati.

il succo gastrico che risale lungo l’esofago può stimolare i recettori del nervo vago, causando una tosse persistente, soprattutto quando si è sdraiati. Agenti irritanti ambientali fumo di sigaretta, smog, aria condizionata troppo fredda o ambienti eccessivamente secchi.

fumo di sigaretta, smog, aria condizionata troppo fredda o ambienti eccessivamente secchi. Farmaci alcuni farmaci, come gli ACE-inibitori usati per la pressione alta, possono scatenare la tosse secca.

Rimedi farmacologici per la tosse secca

Esistono diversi farmaci da banco che possono aiutare a calmare la tosse secca. Questi farmaci agiscono in due modi principali: a livello centrale, spegnendo lo stimolo della tosse nel cervello, e a livello periferico, bloccando i recettori della tosse nelle vie respiratorie.

Tra i principi attivi più comuni troviamo il destrometorfano e la dropropizina che agiscono a livello centrale, e la levodropropizina che agisce a livello periferico senza deprimere l’attività respiratoria centrale.

È importante prendere questi farmaci a stomaco pieno e per non più di 4-5 giorni. Inoltre, è fondamentale evitare di associare sedativi della tosse con mucolitici o fluidificanti, poiché ciò potrebbe causare un ristagno di secrezioni nei bronchi.

Rimedi naturali per alleviare la tosse secca

Oltre ai farmaci, esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare a calmare la tosse secca. Uno dei più efficaci è la malva nota per le sue proprietà emollienti e disinfettanti. La malva può essere utilizzata sotto forma di tisana, capsule o soluzioni per gargarismi.

Un altro rimedio naturale molto efficace è il miele. Prendere un cucchiaino di miele prima di andare a letto può aiutare a calmare la tosse e favorire un sonno più riposante. Tuttavia, è importante ricordare che il miele non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore a un anno a causa del rischio di botulismo infantile.

Per favorire la guarigione delle mucose respiratorie e velocizzare il recupero, è possibile adottare alcune semplici strategie quotidiane:

Lavaggi nasali utilizzare soluzioni fisiologiche o ipertoniche per pulire il distretto naso-faringeo e ridurre lo scolo retro-nasale.

utilizzare soluzioni fisiologiche o ipertoniche per pulire il distretto naso-faringeo e ridurre lo scolo retro-nasale. Umidificazione degli ambienti mantenere il tasso di umidità domestico tra il 40% e il 50% per evitare che l’aria troppo secca irriti ulteriormente la gola.

mantenere il tasso di umidità domestico tra il 40% e il 50% per evitare che l’aria troppo secca irriti ulteriormente la gola. Idratazione costante bere liquidi tiepidi come acqua, tisane o brodi per lubrificare continuamente le mucose infiammate.

bere liquidi tiepidi come acqua, tisane o brodi per lubrificare continuamente le mucose infiammate. Dormire con il capo sollevato utilizzare un secondo cuscino durante la notte per ridurre l’afflusso di acidità gastrica e l’accumulo di muco in gola.

Quando rivolgersi al medico

Sebbene nella maggior parte dei casi la tosse secca sia benigna e si risolva spontaneamente in una settimana, è necessario consultare un medico se: