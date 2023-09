I segreti di bellezza di Linda Evangelista: la skincare routine

Linda Evangelista, ex supermodella canadese tra le più famose di sempre, ha dominato il mondo della moda negli anni ’90. Ecco come si tiene ancora in forma e la sua skincare routine.

I segreti di bellezza di Linda Evangelista: skincare routine

Linda Evangelista, supermodella canadese, negli anni Novanta era una delle modelle più pagate al mondo. Oggi, splendida 58enne, la supermodella dedica molto tempo alla cura del suo aspetto come tutte le donne dello spettacolo.

Inoltre, la Evangelista ha affermato che non si alza dal letto per meno di 10.000 dollari al giorno e il prezzo del suo prodotto preferito per la cura della pelle, Erasa XEP-30, sembra riflettere questo stile di vita.

Ma analizzandolo, il prezzo diventa conveniente se si considera il numero di ingredienti racchiusi in un’unica formulazione. Jules Zecchino, l’uomo dietro BioMimetic Laboratories, che ha creato Erasa Skincare, ha trascorso decenni a sviluppare alcune delle più grandi innovazioni di Estee Lauder per la cura della pelle e voleva affrontare vari problemi, come la pigmentazione e anti-invecchiamento.

“Non potevo credere a quello che stavo vedendo: il miglioramento del mio melasma e dei miei pori”, ha detto Evangelista, direttore creativo del marchio di bellezza.

Il prodotto di bellezza è formulato utilizzando un’esclusiva tecnologia biomimetica che consente ai materiali sintetici di imitare la struttura molecolare delle sostanze naturali per risolvere i problemi della pelle senza mai infiammarla.

Questa tecnologia combinata con il potente mix di stimolatori di collagene e ingredienti antinfiammatori di Erasa, illumina la pelle e riduce lo scolorimento.

Dopo decenni trascorsi come “dipendente” dal provare innumerevoli lozioni e dall’aderire a routine di bellezza in più fasi, “mi sono resa conto che il mio regime di cura della pelle comportava uno spreco di tempo e denaro”, ha confessato Linda, così è diventata parte integrante del progetto beauty.

Linda Evangelista e i segreti di bellezza: la skincare routine

Linda Evangelista, top model anni Novanta dell’iconico trio, superati i 50anta è più in forma che mai grazie alla sua costanza e quasi ossessione per la cura del viso in primis.

“Mi sento così bene con la mia pelle che sento che basta una crema idratante colorata” ha detto la Evangelista parlando di make-up: lei infatti usa solo un po’ di cipria e un correttore se deve coprire qualche imperfezione.

La supermodella canadese poi non ha mai nascosto di essersi più volte sottoposta a trattamento di botox per riempire alcune zone del viso e apparire più levigata.