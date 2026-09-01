Come i pipistrelli possono insegnarci a combattere virus e tumori

I pipistrelli sono tra i mammiferi più longevi in rapporto alle loro dimensioni e possiedono una straordinaria capacità di resistere ai virus e prevenire il cancro. Questi animali, noti per essere serbatoi di virus pericolosi per l’uomo, hanno sviluppato meccanismi unici che potrebbero offrire preziose lezioni per la salute umana.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha analizzato le capacità dei pipistrelli di rallentare l’invecchiamento e tollerare i virus, scoprendo che queste abilità sono legate a livello genetico. Questo suggerisce che gli stessi meccanismi biologici li proteggono sia dalle infezioni sia dal decadimento legato all’età.

I segreti genetici dei pipistrelli longevi

Juan Manuel Vazquez, autore dello studio all’Università della California, a Berkeley, ha dichiarato che i pipistrelli hanno sviluppato una straordinaria capacità di affrontare le malattie e prevenire il cancro. Per lo studio, Vazquez ha catturato, sottoposto a biopsia e poi liberato diverse specie di pipistrelli, concentrandosi sulle specie del genere Myotis note per la loro longevità e resistenza alle malattie.

Creando mappe genetiche di alta qualità per otto diverse specie, i ricercatori hanno identificato i meccanismi biologici specifici che questi animali usano per sopravvivere. Una delle scoperte più importanti è che i pipistrelli longevi hanno sviluppato meccanismi per prevenire il cancro. Ad esempio, il piccolo pipistrello bruno (Myotis lucifugus) ha una maggiore capacità di eliminare le cellule danneggiate prima che possano causare danni.

La tolleranza virale dei pipistrelli

I pipistrelli agiscono come serbatoi zoonotici, ossia animali che possono ospitare virus pericolosi per l’uomo senza ammalarsi. Questa capacità è il risultato di una strategia evolutiva specializzata nota come tolleranza virale.

Lo studio ha rilevato che, mentre la maggior parte dei mammiferi ricorre alla resistenza per combattere i virus tentando di eliminare il patogeno, i pipistrelli hanno sviluppato elevati livelli di tolleranza virale. Hanno sviluppato meccanismi che sopprimono l’infiammazione dannosa e lo stress cellulare che normalmente ucciderebbero altri mammiferi, permettendo così al virus di vivere nei loro organismi.

Le implicazioni per le malattie umane

Poiché i pipistrelli hanno sviluppato soluzioni naturali a problemi come il cancro e il decadimento cellulare, offrono una sorta di guida per capire come questi stessi processi potrebbero essere gestiti negli esseri umani.

Vazquez ha osservato che i pipistrelli si sono evoluti per vivere a lungo senza ammalarsi. Questo suggerisce che le malattie legate all’invecchiamento e quelle dovute alle infezioni non debbano per forza essere considerate ambiti completamente separati.

“Possiamo guardare questi pipistrelli e cercare di capire come, così come possiamo migliorare il sistema immunitario per respingere i virus, forse possiamo migliorarlo per evitare che declini in età avanzata”, ha sottolineato Vazquez. “O forse i pipistrelli possono aiutarci a trovare modi per contrastare i tumori, in modo che il sistema immunitario non si affatichi. Questo potrebbe aiutarci anche a gestire altri stress della vita senza esaurire le nostre difese.”