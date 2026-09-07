Guida completa alla connessione tra Apple Health, Apple Workout e Strava

Nel mondo del fitness digitale, la possibilità di sincronizzare le tue attività tra diverse piattaforme è fondamentale. Apple e Strava offrono un’integrazione che permette di unificare i tuoi dati di allenamento, rendendo più semplice il monitoraggio delle tue performance.

Questa guida ti spiegherà come collegare Apple Health e l’app Apple Workout con Strava, garantendo una sincronizzazione fluida e senza intoppi. Scoprirai come gestire le autorizzazioni, risolvere eventuali problemi e ottimizzare l’uso di queste app per il tuo benessere fisico.

Collegare i tuoi account

Per iniziare, è necessario collegare i tuoi account Apple e Strava. Questo processo è semplice e può essere completato in pochi passaggi. Una volta effettuato il login, potrai gestire le autorizzazioni direttamente dall’app salute di Apple.

Per modificare le autorizzazioni in qualsiasi momento, apri l’app Salute di Apple, tocca Fonti e seleziona Strava. Qui potrai personalizzare cosa vuoi sincronizzare tra le due piattaforme.

Sincronizzazione da Strava ad Apple Health

Strava invia automaticamente ad Apple Health una serie di informazioni utili, tra cui il percorso, il tipo di attività, la distanza percorsa, il tempo impiegato e le calorie bruciate. Questa sincronizzazione è essenziale per avere un quadro completo delle tue performance.

Tuttavia, è importante notare che le informazioni sui percorsi provenienti da app di terze parti, come Garmin o Zwift, non verranno sincronizzate con Apple Health. Questo limite è dovuto alle restrizioni delle API di queste app.

Sincronizza dall’app Apple Workout a Strava

Solo le attività registrate con l’app nativa Apple Workout negli ultimi 30 giorni possono essere sincronizzate con Strava. Le attività caricate su Apple Health da app di terze parti non verranno trasferite.

Per sincronizzare automaticamente le tue attività, assicurati che l’app Apple Workout sia configurata correttamente. Se preferisci importare manualmente le attività, puoi farlo toccando Importa accanto a qualsiasi attività che desideri aggiungere a Strava.

Notifiche e risoluzione dei problemi

Se le attività di Strava non si sincronizzano con Apple Health, prova a chiudere forzatamente l’app Salute di Apple e riaprire l’app Strava. Scorri verso il basso nella sezione Tu per aggiornare la pagina.

Se le attività dell’app Apple Workout non si sincronizzano con Strava, verifica che l’attività sia stata registrata con l’app nativa Apple Workout. Le attività registrate con app di terze parti non verranno sincronizzate. Se l’attività è visibile ma non è possibile importarla, assicurati che la sincronizzazione automatica sia attivata.