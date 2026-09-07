Libri, film e podcast su salute e benessere: le scelte di settembre 2026

Ogni mese, la redazione di OK Salute seleziona le migliori novità in ambito di salute e benessere, offrendo ai lettori una guida per esplorare nuovi contenuti. Questo settembre 2026, non perderti i libri, i film e i podcast che possono arricchire la tua conoscenza e il tuo tempo libero.

Dai volumi che sfidano le convenzioni sociali ai documentari che toccano temi delicati, fino ai podcast che approfondiscono aspetti cruciali del nostro benessere, ecco cosa non dovresti perdere questo mese.

Libri che stimolano la mente e il cuore

Se sei alla ricerca di letture che uniscono scienza e cultura pop, Pausa libro di Andrea Moccia è la scelta perfetta. Questo volume, pubblicato da Mondadori Electa e Ciaopeople, offre 101 pillole di scienza e cultura pop da leggere in pochi minuti. Con un linguaggio accessibile e divertente, Moccia sfida il lettore a mettere da parte lo smartphone per riscoprire il piacere della lettura. Ogni pagina è un invito a soddisfare curiosità quotidiane, smontare falsi miti e stimolare la mente con leggerezza.

Un altro libro che merita attenzione è La pigrizia non esiste di Devon Price, pubblicato da Accento edizioni. Lo psicologo Price mette in discussione il mito della produttività costante, spiegando perché il nostro valore non dovrebbe dipendere da quanto lavoriamo. Attraverso consigli pratici, interviste a ricercatori ed esperienze reali, il libro invita a riconoscere i segnali del burnout e a riscoprire l’importanza del riposo, lasciandosi alle spalle la pressione sociale del fare sempre di più.

Film che raccontano storie di vita e malattia

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer celebrata il 21 settembre, ecco cinque film che possono aiutare a comprendere meglio questa malattia. Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road disponibile su Disney+, racconta il viaggio in moto dell’attore e di suo padre, recentemente diagnosticato con l’Alzheimer. Insieme visitano i luoghi dell’Australia a loro cari, cercando di recuperare e rivivere i ricordi prima che la malattia li porti via.

The Father – Nulla è come sembra vincitore di due Oscar e disponibile a noleggio su Prime e Apple tv, permette allo spettatore di immedesimarsi nello smarrimento di chi convive con l’Alzheimer. Il film racconta la vita dell’ottantenne Anthony, interpretato da Anthony Hopkins, attraverso stanze che cambiano aspetto e volti non riconoscibili, creando un senso di disorientamento che riflette la realtà della malattia.

Altri film da non perdere sono Lontano da leiTutto quello che vuoi e Still Alice tutti disponibili a noleggio su Prime o su Rai Play. Questi film raccontano storie di amore, amicizia e perdita di memoria, mostrando come i ricordi possano affievolirsi senza però cancellare il valore delle relazioni.

Podcast per approfondire il sonno e il benessere

Se sei interessato a migliorare la qualità del tuo sonno, non perdere il nuovo video podcast Sonno ideato e prodotto da Giardino22 Art Lab. Condotto da Donatello Iacullo con la partecipazione del neurologo Camillo Foresti, il podcast spiega con un linguaggio semplice come funzionano le diverse fasi del sonno, quali sono gli effetti del poco riposo e quali routine adottare per dormire meglio. In cinque episodi, il podcast affronta anche i disturbi del sonno che richiedono una consulenza specialistica. Il video podcast è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di ascolto.