Uso di steroidi e danni al fegato: prevenzione e ruolo del farmacista

Negli ultimi anni i clinici hanno notato un incremento di casi di patologie epatiche e tumori in persone giovani e senza i tradizionali fattori di rischio. Molti esperti collegano questo fenomeno alla diffusione non controllata di steroidi anabolizzanti e altre sostanze dopanti, spesso utilizzate in ambito amatoriale per migliorare l’aspetto fisico o le prestazioni sportive. È importante comprendere i meccanismi di danno e riconoscere i segnali iniziali per intervenire tempestivamente e limitare conseguenze gravi per il fegato e per la salute generale.

Gli specialisti dell’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli hanno segnalato come l’assunzione prolungata, a dosi elevate e in cicli ripetuti, possa favorire la comparsa di adenomi epatici e la loro possibile trasformazione in forme maligne. Queste osservazioni sottolineano la necessità di informazione mirata e di percorsi di prevenzione, rivolti soprattutto ai giovani e agli ambienti sportivi dove l’uso di tali sostanze è più diffuso.

Rischi clinici e segnali di allarme

Dal punto di vista epidemiologico si è riscontrata una correlazione tra l’uso di testosterone, ormone della crescita e altri anabolizzanti con tumori di organi come prostata, testicoli e fegato. Spesso i pazienti giungono a diagnosi in stadi avanzati perché i sintomi iniziali possono essere sfumati: stanchezza persistente, dolore addominale o alterazioni degli esami epatici possono facilmente essere sottovalutati. Per questo motivo la strategia preventiva si basa su informazione, screening e sensibilizzazione.

Manifestazioni precoci e importanza della diagnosi

I segnali che dovrebbero suscitare attenzione includono cambiamenti nelle abitudini fisiche, gonfiore addominale, perdita di appetito e valori epatici alterati agli esami di routine. Il ritardo diagnostico aumenta il rischio di trattamenti più invasivi e di esiti peggiori. Perciò è essenziale che chi assume sostanze dopanti abbia accesso a una valutazione medica periodica e a canali di informazione affidabili per correggere comportamenti a rischio.

Meccanismi di danno e conseguenze sistemiche

Gli anabolizzanti alterano i normali processi di rigenerazione cellulare e possono interferire con il metabolismo epatico, portando a lesioni quali adenomi o, in alcuni casi, carcinomi. Inoltre, l’uso di queste sostanze può avere ripercussioni su più apparati: profilo lipidico compromesso, ipertensione, ipertrofia ventricolare e aumentato rischio cardiovascolare. Dal punto di vista endocrino, l’assunzione di testosterone esogeno sopprime l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, determinando un ipogonadismo che può manifestarsi dopo la sospensione.

Effetti psichiatrici e comportamentali

Non sono rari gli effetti psicologici associati all’abuso di steroidi: oscillazioni dell’umore, aggressività, episodi maniacali e depressione in fase di astinenza, talvolta con ideazione suicidaria. Questi elementi richiedono un approccio integrato che consideri sia la cura degli organi danneggiati sia il supporto psichiatrico per gestire le comorbilità comportamentali e affettive.

Dismorfia muscolare (vigoressia) e percorsi terapeutici

La cosiddetta vigoressia, oggi riconosciuta come dismorfia muscolare nel linguaggio clinico, è un disturbo dell’immagine corporea che spinge l’individuo verso routine di allenamento e diete estreme e, spesso, all’uso di anabolizzanti. Chi ne è affetto è convinto di avere un corpo inadeguato nonostante una muscolatura spesso superiore alla media; l’ossessione per il volume e la forma diventa totalizzante, compromettendo la vita sociale e lavorativa.

Il trattamento raccomandato dalle linee guida internazionali è la Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT), supportata da farmaci come gli SSRI quando indicati. È fondamentale un intervento multidisciplinare che coinvolga psichiatri, psicoterapeuti ed esperti medici quali endocrinologi e cardiologi per gestire sia la componente psicologica sia le conseguenze organiche dell’abuso di sostanze.

Il ruolo delle farmacie e la prevenzione

Le farmacie e i farmacisti rappresentano un presidio chiave nella diffusione di informazioni corrette e nel controllo della distribuzione di prodotti farmaceutici soggetti a normativa. Federfarma, attraverso professionisti come Clara Mottinelli, sottolinea come la vendita e la somministrazione sotto controllo medico siano fondamentali per tutelare la salute pubblica. Il farmacista deve agire anche come educatore sanitario, spiegando i rischi dell’uso improprio e indirizzando verso scelte consapevoli.

In conclusione, la prevenzione passa per l’informazione tempestiva, il monitoraggio clinico e una collaborazione stretta tra specialisti, farmacisti e servizi di salute mentale. Occorre contrastare la diffusione di guide e pratiche non validate che promuovono cicli di steroidi senza adeguata supervisione, privilegiando invece percorsi di cura e protezione della salute collettiva.