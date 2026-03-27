FSE aggiornato: come funzionerà il profilo sanitario sintetico e i referti online

Il sistema di gestione dei dati sanitari italiani entra in una nuova fase operativa: dal 31 marzo 2026 si intensificano gli obblighi per la produzione e la condivisione dei documenti clinici. Il fascicolo sanitario elettronico (spesso abbreviato in FSE) non sarà più solo un archivio consultabile ma diventerà una risorsa attiva per chi cura e per chi si cura. In questo articolo spieghiamo cosa cambia per i cittadini, quali responsabilità hanno i professionisti e come restare padroni della propria privacy, con riferimenti concreti ai documenti e alle modalità di accesso.

La trasformazione deriva anche da investimenti e norme che mirano a rendere omogeneo il flusso informativo tra strutture diverse: il PNRR ha stanziato risorse per digitalizzare la sanità, con circa 610 milioni di euro destinati all’innovazione e alla formazione, di cui 300 milioni per adeguare i sistemi regionali. Nonostante ciò, i numeri sul consenso e sull’uso restano bassi: meno della metà degli italiani ha dato il consenso alla consultazione del fascicolo e solo una parte contenuta della popolazione lo usa attivamente. Cambiamenti operativi e obblighi nuovi vogliono però aumentare certezza e tempestività delle cure.

Cosa cambia dal 31 marzo 2026

La principale novità è l’obbligo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, di inviare i documenti prodotti nel formato standard previsto e di firmarli elettronicamente prima della trasmissione al fascicolo sanitario elettronico. Ciò significa che poliambulatori, studi professionali, cliniche private, laboratori e studi odontoiatrici devono essere pronti a caricare referti entro termini certi: la regola generale prevede la disponibilità del referto sul portale regionale entro pochi giorni dalla prestazione. L’obiettivo è eliminare le zone grigie in cui esami privati rimanevano non tracciati dal sistema nazionale.

Il profilo sanitario sintetico

Tra gli elementi più rilevanti figura il Profilo sanitario sintetico, noto anche come Patient Summary, una sorta di carta d’identità clinica che sintetizza patologie rilevanti, allergie e terapie in corso. La compilazione di questo profilo è affidata al medico di base o al pediatra e deve essere aggiornata entro la scadenza del 31 marzo 2026. In situazioni di emergenza il personale di pronto soccorso potrà consultare questo profilo anche in assenza del consenso espresso: una scelta pensata per accelerare decisioni salvavita quando il paziente non può comunicare.

Obblighi per le strutture private

Fino a oggi molti referti prodotti privatamente non entravano automaticamente nella memoria digitale nazionale; con le nuove regole anche i soggetti non convenzionati devono registrarsi e adeguare i propri processi. Tra i vincoli tecnici ci sono la produzione del documento in formato standard, la firma digitale del professionista e la trasmissione al portale regionale. Il risultato sarà una maggiore omogeneità dei file disponibili nel FSE, utile per evitare duplicazioni di esami e per ridurre tempi e spese inutili per il paziente.

Documenti disponibili e il taccuino personale

Il fascicolo conterrà oggi ventuno tipologie di documenti: dai referti di laboratorio, di radiologia e specialistica, ai verbali di pronto soccorso, alle lettere di dimissione e alle cartelle cliniche. È prevista anche la scheda delle vaccinazioni e le prescrizioni farmaceutiche. Una novità pratica è il taccuino personale, dove l’assistito può caricare materiali antecedenti a specifiche date o annotare dati quotidiani come parametri vitali e informazioni provenienti da dispositivi indossabili. Questa sezione permette di integrare nel percorso di cura informazioni generate direttamente dall’utente.

Privacy, deleghe e come utilizzare il FSE

L’accesso al fascicolo sanitario elettronico avviene tramite identità digitale: SPID, CIE o Tessera Sanitaria, e la gestione è soggetta alle regole del GDPR. Il titolare può autorizzare fino a cinque persone di fiducia a consultare il fascicolo e ha il controllo su singoli documenti, potendo oscurarne la visibilità. Per i dati prodotti prima del 18 maggio 2026 sono previste regole specifiche di opposizione, mentre per i neomaggiorenni l’opzione di opzione rimane attiva. Infine, l’accesso è vietato a soggetti senza finalità di cura, come assicurazioni o datori di lavoro, per proteggere la riservatezza delle informazioni sanitarie.

Consigli pratici

Per prepararsi: verificare il proprio fascicolo regionale, attivare l’identità digitale, scegliere eventuali delegati e chiedere al medico di famiglia l’aggiornamento del Profilo sanitario sintetico. Sapere dove sono i propri documenti e quali informazioni vengono condivise aiuta a sfruttare al meglio il FSE senza rinunciare alla tutela della privacy sanitaria.