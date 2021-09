Abbiamo mangiato dozzine e dozzine dei suoi chicchi, gustandone il suo dolce sapore e la sua freschezza, dall’estate all’autunno, ma ci siamo mai chiesti quali siano le proprietà e i benefici dell’uva? Quanto ci fa bene questa frutta così antica?

Uva: le proprietà e i benefici

Come dimenticare gli antichi romani che già ai loro tempi venivano ritratti con tavolate ricolme di questo frutto, come dimenticare uno dei suoi risultati più preziosi – il vino – e come resistere a un chicco che tira l’altro, per il loro sapore così dolce e sfizioso che la rendono uno snack perfetto. L’uva è un frutto tanto amato, ma di cui forse ignoriamo le proprietà e i benefici che dona al nostro benessere.

Zuccheri, flavonoidi, antiossidanti, sono solo alcuni degli elementi che la compongono e che favoriscono il buon funzionamento dei nostri organi. Vediamo tutte le sue proprietà.

Proprietà e benefici dell’uva: cuore e ossa

Tra le proprietà più importanti che l’uva presenta c’è l’alto contenuto di flavonoidi, che donano grandi benefici al nostro cuore. I flavonoidi infatti sono antiossidanti naturali, e dunque combattono contro i radicali liberi e contrastano la formazione del colesterolo, che sappiamo danneggiare i vasi sanguigni e le cellule.

Ma il vero segreto dell’uva, in verità, è una sostanza chiamata resveratrolo, contenuta prevalentemente nella buccia. Il resveratrolo svolge una funzione antibatterica e protegge il cuore dalla possibilità che si formino dei trombi.

L’uva è anche una grande alleata delle nostre ossa: tra i suoi ingredienti c’è infatti il boro, un sale minerale che favorisce l’assorbimento del calcio.

Proprietà e benefici dell’uva, energizzante naturale

Tra le proprietà migliori dell’uva c’è anche quella di essere un vero e proprio energizzante naturale: mangiandola ci accorgeremo dei benefici sulla nostra mente e ci sentiremo più vitali.

Questo accade anzitutto perché ricca di zuccheri come il glucosio, il fruttosio e il mannosio (attenti alla glicemia!), ma soprattutto per il contenuto di quercetina. E’ un flavonoide che dona tanta energia al corpo.