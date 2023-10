Drake, alias Aubrey Drake Graham, rapper, cantante, produttore discografico e attore canadese, è l’uomo dei record. Dalla classifica Billboard ai Grammy, il rapper ha collezionato solo successi. Ecco la sua dieta per tenersi in forma.

La dieta di Drake: cosa mangia il cantante?

Drake, rapper di origine canadese ma naturalizzato americano, vanta numerosi record su Billboard, come oltre 250 brani nella Hot 100, una volta 27 in contemporanea. Nella sua carriera musicale Drake ha collezionato oltre 30 Billboard Music Awards e 4 Grammy. Ogni suo brano è un vero successo con vendite stupefacenti da oltre 170 milioni di copie vendute. Il suo tulio album di quest’anno è “For All The Dogs”.

Voce intrigante, faccia da bello e dannato, Drake è il rapper (o trapper) per eccellenza che unisce il mondo R’n’b a quello del hip-hop. L’artista ha anche scatenato un gossip per un flirt bollente con Rihanna andato avanti fra il 2009 e il 2016. Appassionato di basket e calcio, Drake è tifoso dei Toronto Raptors e del Chelsea. Cosa sappiamo del suo stile di vita?

Il 37enne, uomo detentore di numerosi record musicali, dopo un periodo di gossip come raccontato, ha ben nascosto i suoi flirt rimasti perlopiù nell’ombra. Sui social, però, mostra tutta la sua bellezza e il fisico scolpito merito di tanto allenamento, sicuramente. Nei giorni di rest dalla palestra, a Drake piace fare sport all’aperto e fare escursioni o giocare a tennis per rilassare i muscoli doloranti.

E a tavola? Il rapper presta molta attenzione alla sua salute e mantiene la sua dieta pulita e sana. Come potrebbe essere una giornata tipo di Drake?

Colazione: fiocchi d’avena con frutta fresca o una frittata di quattro uova con verdure;

Spuntino: un frullato o una barretta proteica;

Pranzo: pesce fresco o pollo magro con verdure saltate in padella;

Cena: manzo magro, patate dolci, una grande ciotola di verdure a foglia verde con olio d’oliva.

Lo sapevate che il cibo italiano è il punto debole di Drake? Lo ha confessato in un’intervista anche se a causa del suo approccio alla dieta, mangia pasta solo nei rari giorni di sgarro. I suoi macronutrienti sono a basso contenuto di carboidrati, a medio contenuto di grassi e ricchi di proteine.

Drake svela la sua dieta: cosa mangia il rapper?

Drake, rapper di origine canadese ma americano d’adozione, come abbiamo visto, ha collezionato e continua ancora oggi a collezionare un successo dopo l’altro, tra una premiazione e una classifica da record. Il rapper si tiene in forma seguendo un piano alimentare che lo aiuta proprio nel suo lavoro di performer a 360 gradi, così come l’allenamento. A questo Drake associa degli integratori naturali come il frullato di proteine ​​del siero di latte.

Con gli allenamenti estremamente duri che esegue e il modo in cui si muove sul palco, i muscoli del rapper sono costantemente sotto pressione. E le proteine ​​del siero di latte forniscono la migliore combinazione di aminoacidi per aiutare nella fase di recupero. A giudicare dai risultati straordinari a 37 anni compiuti, e una carriera a gonfie vele, ne vale la pena.