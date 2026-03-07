Vicenza running festival: 30 eventi per famiglie, agonisti e comunità

Dal 7 al 15 marzo Vicenza diventa un centro pulsante per gli appassionati di attività all’aperto. Il Vicenza Running Festival propone un calendario di 30 eventi che uniscono competizione, scoperta del territorio e attenzione all’inclusione. La manifestazione, promossa da diverse associazioni sportive locali, offre iniziative rivolte ad agonisti, famiglie, scuole e camminatori. Piazza, parchi e sentieri dei Colli Berici si trasformano in tappe di una festa dello sport che punta a valorizzare il territorio e a favorire la partecipazione diffusa.

Un programma per tutti i ritmi

La rassegna si apre sabato 7 marzo con un omaggio alla Giornata Internazionale della Donna. La SheUltra Italy Vicenza in Rosa è una gara di 16 km su terreno misto collinare, proposta in versione competitiva e non competitiva e dedicata alla memoria di Anna Zilio. Segue il Vicenza in Rosa City Tour, una passeggiata di 4,5 km pensata per chi preferisce il passo lento. Nei giorni successivi si alternano gare su strada, cross e cronoscalate. Sono inoltre in programma attività come orienteering, nordic walking e trekking urbano per esplorare angoli meno noti della città.

Formati e destinatari

La programmazione si rivolge a diversi pubblici: percorsi per le famiglie, gare agonistiche per i top runner, eventi per le scuole e iniziative aziendali come staffette. Tra le proposte figurano la cronoscalata ai Portici di Monte Berico, il Gran Premio Csi Città di Vicenza e sessioni di training solidale. Le attività intendono favorire la partecipazione diffusa e l’inclusione sportiva sul territorio. L’obiettivo è costruire una comunità sportiva capillare, coinvolgendo cittadini di età e abilità diverse.

Il trail al centro del weekend

Sabato 14 marzo il festival ospita la quindicesima edizione dell’Ultrabericus Trail, manifestazione di riferimento per il trail running. I percorsi si sviluppano sui Colli Berici e si concludono con un arrivo in Piazza dei Signori. L’evento accoglie il raduno della Nazionale Italiana di Trail Running, richiamando atleti di alto livello. I tracciati spaziano dall’integrale fino a varianti più brevi, tra cui la Marathon e la Urban da 21 km. L’iniziativa integra l’obiettivo del festival di rafforzare la comunità sportiva locale e offrire proposte adatte a diverse età e abilità.

Inclusione e accessibilità

Il festival prosegue l’impegno a favore della comunità sportiva locale integrando iniziative specifiche per la inclusività. Sulla Urban 21 km debutta la versione con Joelette di Special Olympics, pensata per consentire anche ad atleti con disabilità di percorrere il tracciato accompagnati da operatori qualificati. Sono inoltre in programma convegni su sport e inclusività, workshop e incontri con associazioni che promuovono metodi per rendere l’attività motoria accessibile a tutti. Le attività mirano a creare percorsi partecipativi e a favorire la collaborazione tra organizzatori, associazioni e operatori sanitari; resta atteso il calendario dettagliato degli interventi.

Il gran finale: StrAVicenza e opportunità per il pubblico

Proseguendo il programma del festival, la kermesse si chiude domenica 15 marzo con la StrAVicenza, la 24ª edizione della classica 10 km in partenza da Piazza Castello e con arrivo in Piazza dei Signori. La prova è rivolta a top runner internazionali e a migliaia di partecipanti amatoriali. Accanto alla gara principale sono previste le versioni Family & Scuole, pensate per coinvolgere studenti e nuclei familiari in percorsi ridotti da 5 e 10 km. L’evento sintetizza l’obiettivo dell’iniziativa: promuovere la performance sportiva, aumentare la partecipazione popolare e valorizzare il patrimonio urbano.

Eventi collaterali e servizi

Oltre alle gare, il programma contempla un Running Expo come spazio espositivo per testare attrezzature e scarpe tecniche. Sono previste la presentazione di pubblicazioni storiche sull’atletica locale e proiezioni di cortometraggi a tema. Sponsor e partner tecnici supportano la manifestazione, mentre il Comune e numerose associazioni garantiscono la logistica e la sicurezza dell’evento. Per dettagli logistici e aggiornamenti è disponibile il sito ufficiale del festival e il portale del Comune di Vicenza.

Il Vicenza Running Festival intende avvicinare la città allo sport in tutte le sue forme, dalla competizione agonistica alla camminata culturale. Il programma unisce promozione territoriale, partecipazione sociale e valorizzazione delle realtà associative locali. Il calendario completo e gli aggiornamenti organizzativi sono pubblicati sul sito ufficiale del festival.