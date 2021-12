La vitamina A è una sostanza davvero essenziale per la salute dell’organismo. Questa non deve assolutamente nella dieta perché una sua carenza causerebbe problemi anche importanti. Scopriamo quali sono tutti i suoi benefici.

Vitamina A per migliorare la risposta immunitaria

La vitamina A è utile per migliorare la risposta immunitaria dell’organismo contro le aggressioni provenienti dall’esterno. Proprio per questo suggeriamo di consumare grandi quantità di alimenti ricchi di tale vitamina allo scopo di mantenere in salute l’organismo.

Grazie alla vitamina A inoltre si riesce anche a contrastare l’azione dei fitati, composti che impediscono il corretto assorbimento del ferro. Di conseguenza questa sostanza permette di prevenire il rischio di anemia.

Vitamina A per la salute degli occhi

Questa sostanza è fondamentale per mantenere gli occhi in salute. Una mancanza di vitamina A infatti causa importanti danni alla retina dal momento che tale vitamina interviene nella sintesi della rodopsina, ovvero il pigmento presente sulla retina. Tale pigmento è essenziale per la corretta funzione visiva soprattutto in condizioni di poca luce come di notte.

La vitamina A determina anche il differenziamento delle cellule epiteliali che sono presenti nella congiuntiva dell’occhio e anche nella trachea, nei polmoni, nel rivestimento dell’apparato digerente e nella vescica.

Benefici cosmetici della vitamina A

La vitamina A è in grado di intervenire nella crescita e nello sviluppo dei tessuti. Questa sostanza infatti è molto utile per manetere la cute in salute. I carotenoidi, in particolare il betacarotene, è in grado di agire come filtro per proteggere la cute dai raggi UV e dall’inquinamento.

Utilizzare prodotti a base di vitamina A è anche utile per prevenire la secchezza della pelle e per rallentarne l’invecchiamento.

Questa vitamina ha anche un eccellente effetto seboregolatore che gli permette di ridurre i problemi legati all’acne.

Questa vitamina è utile anche per intervenire nel metabolismo dei capelli andandoli a nutrire in profondità e ritardandone l’invecchiamento.