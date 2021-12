L’alloro è una pianta originaria dell’Asia molto apprezzata in cucina per via delle sue proprietà aromatiche. Oltre ad essere utilizzato nella realizzazione di svariati piatti, l’alloro è anche un ottimo prodotto a livello cosmetico. Scopriamo dunque quali sono le principali proprietà cosmetiche di questo prodotto e impariamo a sfruttarlo nel migliore dei modi.

Alloro: un prodotto ideale per la pelle delicata

L’olio che si può ottenere dalle bacche di alloro è uno degli ingredienti principali del sapone di Aleppo. Questo prodotto del tutto naturale vanta numerosi benefici per la pelle ed è indicato sopratutto per chi ha la pelle sensibile. Questo tipo di sapone infatti è pensato per chi ha problemi di allergie alla pelle o di intolleranze nei confronti delle sostanze chimiche contenute nei detergenti che si trovano comunemente in commercio.

Proprio per questo motivo, l’alloro è considerato un ottimo prodotto per chi ha la pelle delicata. Optare per un sapone realizzato con tale ingrediente è dunque una soluzione ottimale per evitare problemi anche alla cute più sensibile.

L’olio di alloto è anche in grado di migliorare la situazione di chi soffre di acne dal momento che vanta un grande potere antinfiammatorio. Anche il suo effetto riequilibrante nei confronti della formazione del sebo è molto utile per chi ha la pelle eccessivamente grassa.

Alloro per la pelle secca

Chi ha la pelle secca dovrebbe utilizzare un infuso di alloro per effettuare una sorta di pulizia del viso fai da te. Questa soluzione infatti permette di rendere la pelle più morbida riducendo lo stress e quindi prevenendo anche la comparsa delle rughe.

Grazie al potere cicatrizzante e antinfiammatorio delle foglie di alloro, queste possono essere sfruttate per guarire cicatrici e tagli che a volte si formano nella cute estremamente secca e disidratata.

Capelli sani grazie all’alloro

Chi soffre di forfora dovrebbe utilizzare un infuso di alloro per eliminare il problema. Questo stesso prodotto è utile anche per contrastare la perdita dei capelli in modo del tutto naturale.

L’infuso di alloro è anche molto utile per scurire i capelli e per donargli riflessi castani. Per ottenere questo risultato vi suggeriamo di lavare i capelli con questo prodotto e di lasciarlo in posa per circa 20 minuti prima di sciacquare.