La massoterapia è un tipo di manipolazione dei tessuti molli che consente di ritrovare il benessere fisico. I massaggi sono molto utili per scopo teraputico, ma anche per scopo sportivo e rilassante. Proprio per questo la massoterapia risulta in grado di migliorare svariate condizioni.

Cos’è la massoterapia

La manipolazione dei tessuti molli consiste in una serie di movimenti praticati da mani esperte. Solo i terapeuti infatti possono massaggiare il corpo allo scopo di donare vari benefici al corpo del paziente. Grazie a questi massaggi si riesce ad alleviare il disagio in varie parti del corpo che può essere provocato da traumi, cattiva postura oppure stress.

I massaggi sono una pratica davvero molto antica, infatti da molti secoli viene praticata a scopo terapeutico.

In passato questo genere di manipolazione era associata di frequente a proprietà curative considerate addirittura magiche per via dei benefici che offrivano.

Benefici della massoterapia

La massoterapia regala un gran numero di benefici all’organismo, infatti è utile per rilassare i muscoli e anche per migliorare la circolazione eliminando le tossine presenti. Anche in caso di problemi a livello nervoso si hanno dei benefici, infatti grazie all’effetto analgesico è possibile stimolare o calmare il sistema nervoso.

I massaggi permettono anche di riscaldare, stimolare e sviluppare la muscolatura. La manipolazione dei tessuti molli consente perfino di migliorare le aderenze e rendere i tessuti più flessibili.

Indicazioni della massoterapia

Il massaggio è uno degli strumenti più utili per ridurre o eliminare diversi problemi che riguardano l’organismo. La mipolazione dei tessuti molli infatti può agire in modo positivo sulle malattie dell’apparato locomotore e anche su malattie reumatiche tranne che quando sono in fase acuta.

Anche le malattie neurologiche periferiche come paralisi e spasticità ritrovano giovamento dai massaggi. La massoterapia è poi in grado di migliorare le condizioni in caso di stress, insonnia, esaurimento e alterazioni psichiche.