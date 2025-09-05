VIVA!: l’importanza della formazione al primo soccorso nelle scuole

Dal 13 al 19 ottobre si svolgerà la settimana dedicata a “VIVA!”, un’importante iniziativa promossa dall’Italian Resuscitation Council (IRC) che mira a formare circa 4 milioni di studenti delle scuole medie e superiori sulle tecniche di primo soccorso. Questo evento non si limita a educare i giovani su manovre salvavita come il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE), ma punta anche a sensibilizzare l’intera popolazione sull’importanza di una preparazione adeguata in caso di emergenze sanitarie.

La necessità di formazione al primo soccorso

In Europa, ogni anno si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila in Italia. Purtroppo, solo nel 58% dei casi, chi assiste interviene con manovre salvavita e solo nel 28% viene utilizzato un defibrillatore. Questi dati evidenziano una realtà preoccupante: la sopravvivenza finale si attesta attorno all’8%. Tuttavia, attraverso una formazione adeguata, le probabilità di sopravvivenza possono triplicare. Questo è un messaggio chiave della settimana VIVA!, che sottolinea come l’educazione possa salvare vite.

Un aspetto interessante è che i bambini già a partire dai 10-12 anni, se formati correttamente, possono eseguire azioni necessarie per soccorrere le vittime di arresto cardiaco. Inoltre, i più piccoli, dai 6 anni in su, sono in grado di contattare i soccorsi e descrivere la situazione in modo efficace. Queste capacità possono fare la differenza in momenti critici e, per questo motivo, è fondamentale che i programmi di formazione siano attuati in modo strutturato.

Il progetto “A scuola di primo soccorso”

Tra le iniziative più significative, spicca il progetto “A scuola di primo soccorso”, che coinvolge l’IRC insieme a Inail, agli uffici scolastici regionali e ad altre organizzazioni in Sardegna. Nella scorsa edizione, questo progetto ha formato oltre 10mila studenti e 1.100 insegnanti in più di 50 istituti. Queste cifre dimostrano la portata dell’iniziativa e l’impatto positivo che può avere sulla comunità.

Andrea Scapigliati, presidente dell’IRC, evidenzia che in Italia ci sono più di quattro milioni di studenti delle scuole medie e superiori che possono essere formati sulle manovre salvavita. La legge italiana 116 del 2021 ha reso obbligatorio l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole, rendendo l’Italia uno dei paesi più avanzati in Europa in questo campo. L’educazione al primo soccorso non è solo una questione di normativa, ma un vero e proprio bisogno sociale e civico. Agire immediatamente è fondamentale: dove la popolazione è più preparata, le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco possono aumentare notevolmente.

Il futuro della formazione al primo soccorso

Guardando al futuro, è chiaro che la settimana VIVA! rappresenta solo l’inizio di un percorso educativo necessario e urgente. La formazione al primo soccorso deve diventare parte integrante del curriculum scolastico, creando una generazione di cittadini consapevoli e pronti a intervenire in caso di emergenza. Le scuole devono collaborare con esperti e associazioni per garantire che tutti gli studenti ricevano una formazione pratica e teorica di alta qualità.

In conclusione, la settimana VIVA! non è solo un evento, ma un’opportunità per costruire una cultura della sicurezza e del soccorso tra i giovani. Investire nella formazione al primo soccorso significa investire nel futuro delle nostre comunità.