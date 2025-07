We Care: la soluzione per le farmacie bergamasche nella gestione delle carenze di farmaci

Oggi, nel panorama della sanità, una delle sfide più rilevanti per i professionisti del settore è sicuramente la gestione delle carenze e delle indisponibilità di farmaci. In questo contesto, è emerso un progetto innovativo, chiamato “We Care”, pensato specificamente per supportare i farmacisti bergamaschi. Ma di cosa si tratta esattamente? Questo strumento si propone di fornire indicazioni pratiche e chiare su come affrontare le situazioni di carenza, sia a livello nazionale che locale, promuovendo un confronto costruttivo e il supporto reciproco tra colleghi.

Il contesto delle carenze di farmaci

La carenza di farmaci è un problema sistemico che richiede risposte coordinate e strumenti concreti. Secondo Davide Petrosillo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, “We Care” è una risposta a questa necessità, poiché aiuta i farmacisti a orientarsi in situazioni di crisi e a comunicare in modo efficace con i pazienti, garantendo così la continuità delle terapie. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio, dove la collaborazione tra farmacisti e medici di medicina generale diventa fondamentale per mantenere un servizio sanitario efficace e tempestivo. Ti sei mai chiesto quanto possa incidere una buona comunicazione tra professionisti nella vita dei pazienti?

La guida “We Care” è focalizzata sulle attività locali e, per ora, è accessibile solo ai farmacisti iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Bergamo. Tra i suoi obiettivi principali vi è la promozione della continuità dell’assistenza territoriale, incoraggiando una sinergia tra farmacisti e medici. Arrigo Paciello, direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale di ATS Bergamo, ha sottolineato l’importanza di costruire uno strumento dinamico, che consenta ai farmacisti di agire rapidamente in caso di irreperibilità di farmaci, rafforzando così il dialogo con i medici del territorio.

Un progetto in continua evoluzione

La guida “We Care” non è un documento statico, ma un’iniziativa in continua evoluzione. Sarà costantemente aggiornata da ATS Bergamo, con l’intento di fornire indicazioni operative, contatti utili e comunicazioni ufficiali. Questo approccio dinamico è essenziale per rispondere in tempo reale alle esigenze delle farmacie e garantire un supporto efficace ai professionisti del settore. Chi meglio dei farmacisti, che sono in prima linea, può sapere quali siano le necessità reali del territorio?

Inoltre, “We Care” mira a valorizzare il ruolo delle farmacie come presidi di sanità di prossimità. I farmacisti non sono solo dispensatori di farmaci, ma anche figure chiave nella tutela della salute pubblica, capaci di contribuire attivamente alla continuità delle cure e alla gestione delle criticità sul territorio. La loro competenza e disponibilità possono fare la differenza nella vita dei pazienti e nella gestione delle emergenze sanitarie. È davvero sorprendente come un professionista possa fare la differenza in momenti critici, non credi?

Collaborazione e diffusione del progetto

Il progetto “We Care” è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ordine dei Farmacisti di Bergamo e l’ATS di Bergamo, con il supporto scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e il patrocinio di Federfarma Bergamo. Domenico Di Giorgio, dirigente AIFA, ha sottolineato come iniziative come “We Care” rappresentino buone pratiche da condividere a livello nazionale ed europeo, contribuendo a diffondere un modello di gestione efficace delle carenze di farmaci. Non è affascinante come un progetto locale possa avere ripercussioni più ampie, ispirando altre realtà?

In sintesi, “We Care” non è solo un progetto, ma un vero e proprio ecosistema di supporto per i farmacisti bergamaschi, che risponde a una necessità urgente del settore. Con il suo approccio pratico e collaborativo, si propone di diventare un punto di riferimento nella gestione delle carenze di farmaci, promuovendo una salute migliore per la comunità. È un passo importante verso un futuro più sostenibile e collaborativo nella sanità, non trovi?