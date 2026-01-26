William Foege: l’eroe della lotta contro il vaiolo è scomparso

Il mondo della sanità pubblica piange la perdita di William Herbert Foege, un pioniere nella lotta contro le malattie infettive, scomparso all’età di 89 anni nella sua casa di Atlanta. La sua morte, avvenuta il 24 gennaio a causa di un’insufficienza cardiaca congestizia, segna la fine di un’era per la salute globale. Foege è stato una figura determinante nel debellare il vaiolo, la prima malattia infettiva mai eliminata dalla storia dell’umanità.

Un innovatore nella lotta contro il vaiolo

Nato il 12 marzo 1936 a Decorah, Iowa, Foege ha dedicato la sua vita alla medicina e alla salute pubblica. Dopo aver conseguito il master in sanità pubblica ad Harvard, nel 1962 entrò a far parte dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi. Negli anni ’70, mentre operava in Africa occidentale per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sviluppò la rivoluzionaria strategia della vaccinazione ad anello, un metodo innovativo che ha permesso di contenere e successivamente eradicare il vaiolo.

La strategia della vaccinazione ad anello

La strategia ideata da Foege si basava sull’individuazione dei casi confermati, sull’isolamento dei malati e sulla vaccinazione dei loro contatti diretti e indiretti. Questo approccio, simile a quello usato per combattere gli incendi boschivi, creava una barriera attorno ai focolai, impedendo la diffusione della malattia. Grazie a questo metodo, nel 1970 il vaiolo fu dichiarato eliminato dall’Africa occidentale e centrale, con l’ultimo caso registrato nel 1978 in Somalia.

Impegno per la salute globale

Dopo aver lasciato il CDC nel 1983, Foege continuò a lavorare per la salute globale. Nel 1984, co-fondò il Task Force for Child Survival and Development, un’iniziativa volta a migliorare la salute infantile nei paesi in via di sviluppo. Sotto la sua guida, il tasso di vaccinazione infantile globale aumentò dal 15% degli anni ’80 all’80% entro il 1990, salvando innumerevoli vite.

Il contributo alla lotta contro l’AIDS

Oltre alla sua opera contro il vaiolo, Foege ha avuto un ruolo cruciale nella risposta degli Stati Uniti all’epidemia di AIDS. Ha difeso la riservatezza dei pazienti e ha cercato risorse per la ricerca epidemiologica in un contesto segnato da stigmatizzazione e resistenze politiche. La sua capacità di affrontare sfide complesse lo ha reso un leader rispettato nel campo della salute pubblica.

Un eredità duratura e una voce critica

Foege ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui la Medaglia Presidenziale della Libertà conferitagli dal presidente Barack Obama nel 2012. La sua eredità va oltre le sue conquiste professionali: è stato anche un fervente critico delle politiche sanitarie delle amministrazioni recenti, in particolare quelle di Donald Trump e delle posizioni antivacciniste di Robert F. Kennedy Jr., che ha definito pericolose per la salute pubblica.

La scomparsa di Foege rappresenta una grande perdita per la comunità scientifica e per tutti coloro che credono nel potere della scienza e della prevenzione per migliorare la vita umana. La sua vita e il suo lavoro continueranno a ispirare generazioni di professionisti della salute pubblica a lottare per un mondo più sano.