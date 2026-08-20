Yoga all’alba a Verbania: scopri il programma estivo con Anna Cantarelli

Immagina di iniziare la tua giornata con un momento di pace e connessione con te stesso, circondato dalla bellezza naturale di Villa Giulia Pallanza. Questo è ciò che offre il programma di lezioni di yoga all’alba guidate da Anna Cantarelli esperta del Centro Studi Yoga Kailash.

Le lezioni, rivolte a adulti di ogni livello, si tengono ogni domenica mattina, offrendo un’opportunità unica per praticare yoga in un contesto suggestivo e rigenerante.

Un’esperienza unica nel cuore di Verbania

Villa Giulia Pallanza, situata in Corso Zanitello, 10 a Verbania, è il luogo ideale per praticare yoga all’alba. La struttura, immersa nel verde, offre un’atmosfera tranquilla e ispirante, perfetta per chi cerca di coniugare benessere fisico e mentale con la bellezza del paesaggio circostante.

Le lezioni, della durata di un’ora, si svolgono dalle 7:00 alle 8:00 un orario perfetto per iniziare la giornata con energia positiva. Le date previste sono 26 luglio e 2, 9, 16 agosto 2026 offrendo così diverse opportunità per partecipare.

Il programma e come partecipare

Le lezioni sono pensate per essere accessibili a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Anna Cantarelli, con la sua competenza e passione, guiderà i partecipanti attraverso una pratica che combina asana respirazione e meditazione, adattandosi alle esigenze di ciascuno.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centro Studi Yoga Kailash al numero +39 3476119884 o inviare una email a info@. È consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.

Cosa portare e consigli utili

Per partecipare alle lezioni, è consigliato portare con sé un tappetino da yoga, abbigliamento comodo e, se necessario, una bottiglia d’acqua. In caso di maltempo, le lezioni potrebbero essere annullate o spostate, quindi è sempre bene verificare eventuali aggiornamenti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per chi desidera integrare la pratica dello yoga nella propria routine quotidiana, approfittando di un contesto naturale e di un’insegnante esperta. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza rigenerante e di benessere nel cuore di Verbania.