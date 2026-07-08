Galenica erboristica in farmacia: come funziona la produzione personalizzata

Negli ambienti della farmacia moderna è consolidata la pratica della preparazione galenica che include sia formulazioni con principi attivi chimici sia con estratti vegetali. Questa attività permette al farmacista di produrre preparati destinati alla vendita diretta al cliente, costruendo soluzioni che rispondono a esigenze individuali e che si collocano in un quadro normativo definito.

Il ricorso a piante medicinali in farmacia non è una novità: la tecnica, radicata nella tradizione galenica, ha contribuito alla nascita della farmacologia contemporanea. Oggi però la produzione erboristica si confronta con mercati molto diversi, regolamenti europei e nazionali, e con la necessità di garantire qualitàtracciabilità e sicurezza.

Quadro normativo italiano e limiti operativi

La libertà di formulazione concessa al farmacista è stata chiarita da una serie di atti amministrativi. In particolare la nota 600.12/AG45.1/706 del 05/12/2002 in deroga alla circolare ministeriale del 18/07/2002 ha permesso l’allestimento in farmacia di preparati non medicinali a base di ingredienti vegetali purché rispettino condizioni precise: siano ricavate da piante elencate dal Ministero della salute destinate all’uso orale, ottenute seguendo le Norme di Buona Preparazione della FU XII (non procedure semplificate), vendute ai clienti della farmacia e prive di indicazioni terapeutiche in etichetta.

Il decreto ministeriale del 18/11/2003 e il successivo Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 hanno contribuito ad armonizzare l’elenco delle piante ammesse, integrandolo anche con il progetto BELFRIT oggi riferimento condiviso in ambito europeo per i botanicals. A fianco di queste norme si collocano i testi di riferimento come la Farmacopea Europea e le monografie di EMA ed ESCOP che stabiliscono criteri di qualità e titolazione.

Vincoli di produzione e soglie quantitative

Dal punto di vista pratico, la normativa consente l’allestimento di piccoli lotti: il farmacista può preparare produzioni fino a 3 kg per preparati officinali ed erboristici destinati alla vendita al pubblico. Questa soglia rappresenta un limite operativo che definisce la scala produttiva compatibile con l’attività di banco e con le regole vigenti.

Valore professionale e qualità rispetto al mercato industriale

Negli ultimi 20 anni il mercato degli integratori ha registrato una crescita costante. Tuttavia questa espansione è accompagnata da fenomeni di standardizzazione e da offerta talvolta di qualità variabile: materie prime non controllate, formulazioni ripetute su larga scala e canali di vendita poco regolamentati sul web. In questo contesto la galenica erboristica può rappresentare un modello alternativo: non tanto un sostituto del prodotto industriale, quanto un approccio incentrato sulla personalizzazione e sulla qualità delle materie prime.

Il farmacista può intervenire modulando dosaggi, associazioni botaniche e forme farmaceutiche per migliorare la compliance e la biodisponibilità degli estratti. Per esempio, problemi di scarsa biodisponibilità legati a sostanze come curcumina, berberina o resveratrolo possono essere affrontati scegliendo estratti complessati (fitosomiali o liposomiali) o aggiungendo, dove consentito e supportato dalla letteratura, eccipienti che agiscono come bioenhancer quali piperina o oli a catena media.

Qualità delle materie prime

Revisioni scientifiche hanno rilevato adulterazioni e variabilità nel contenuto di principi attivi negli integratori commerciali, con frequenti discrepanze tra quanto dichiarato in etichetta e la reale titolazione. Per questo motivo la selezione di fornitori affidabili, la verifica analitica e la titolazione degli estratti sono elementi imprescindibili per garantire un prodotto galenico efficace e sicuro. Il farmacista, grazie alla competenza professionale e alla possibilità di tracciare le materie prime, può offrire un valore aggiunto che spesso manca nel mercato industriale.

Organizzazione, costi e posizionamento commerciale

Tra gli ostacoli pratici alla diffusione della galenica erboristica vi sono i costi di manodopera e il tempo tecnico richiesto per la preparazione. La soluzione non è necessariamente rinunciare all’attività: l’investimento in attrezzature semiautomatiche come incapsulatrici e miscelatori può ridurre i tempi operativi, rendendo sostenibile la produzione in farmacia. Inoltre, a differenza degli integratori industriali, il prezzo delle preparazioni galeniche è determinato dal farmacista, che può così valorizzare qualità, personalizzazione e servizio professionale senza competere unicamente sul prezzo.

Il ruolo del farmacista, oltre alla produzione, è informare il cliente: spiegare la differenza tra standardizzazione teorica e qualità reale degli estratti, illustrare la titolazione e la scelta delle materie prime, e proporre formulazioni su misura quando necessario. Questo approccio trasforma la vendita in un servizio sanitario professionale con valore aggiunto percepibile dal paziente.