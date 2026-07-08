Confcommercio lancia Confsalute per unire il settore sanitario

L’8 luglio 2026 a Roma, nella sede nazionale di Confcommercio, è stato inaugurato Confsalute il nuovo coordinamento nazionale che riunisce tutte le federazioni e associazioni di categoria del mondo della salute, della sanità e della cura. Questo organismo rappresenta il maggiore punto di riferimento unitario per il settore della salute a livello nazionale, con l’obiettivo di costruire una rappresentanza autorevole e diffusa per un comparto che è pilastro del welfare nazionale e motore di un’economia complessa e articolata.

La nascita di Confsalute e il suo ruolo strategico

La creazione di Confsalute è stata accolta con entusiasmo da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che ha definito questa iniziativa strategica per tre motivi principali. Innanzitutto, le imprese e i servizi del settore sanitario fanno parte integrante del terziario di mercato. Inoltre, si tratta di una realtà economica in continuo sviluppo, sia per numero di imprese che per dimensioni, con una crescita significativa in termini di qualità e innovazione. Infine, il settore ha una valenza sociale decisiva per gli italiani, contribuendo in modo determinante alla qualità della vita delle persone e delle famiglie.

Sangalli ha sottolineato che investire sulla salute significa contribuire alla qualità della vita delle persone e delle famiglie. Riconoscere un ruolo alle imprese private della salute anche dal punto di vista finanziario significa prendere atto del loro ruolo insostituibile nell’integrare l’offerta del servizio pubblico.

Michele Vietti alla guida di Confsalute

Alla presidenza del nuovo organismo è stato designato Michele Vietti, presidente di Federsalute e di Acop (Associazione coordinamento ospedalità privata). Vietti, figura di primo piano nel panorama giuridico, istituzionale e associativo italiano, ha dichiarato: “Il nostro è un impegno al servizio del Paese, per la costruzione di un sistema integrato e diffuso di risposta globale alla domanda di salute, per la soddisfazione di questo diritto fondamentale costituzionalmente garantito.”

Vietti ha ringraziato per la fiducia i presidenti delle diciassette associazioni che compongono Confsalute, sottolineando che il coordinamento costituisce la più ampia e variegata rappresentanza del settore della salute, della sanità e della cura a livello nazionale. Siamo un ecosistema di decine di migliaia di imprese e professionisti che ogni giorno forniscono il loro indispensabile contributo per integrare e rafforzare l’offerta del servizio sanitario Nazionale.

Le associazioni che compongono Confsalute

L’area di rappresentanza di Confsalute spazia dal mondo della sanità privata al settore socio-sanitario assistenziale e di cura, dalla distribuzione farmaceutica al dettaglio degli articoli sanitari, fino alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Le diciassette federazioni e associazioni di categoria che fanno parte di Confsalute sono:

Acop, Associazione coordinamento ospedalità privata

Adf, Associazione Distributori Farmaceutici

Ana-Anap/Fia, Associazione Nazionale Audioprotesisti – Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali/Federazione Italiana Audioprotesisti

Antlo, Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico

Ascofarve, Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari

Assofarm, Associazione Nazionale Farmacie Comunali

Fei, Federazione Erboristi Italiani

Federfarma, Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani

Federottica, Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi

Federsalute, Federazione Nazionale del Settore della Salute

Federsan, Federazione Nazionale delle Imprese dei Servizi Sanitari

Fifo, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri

Laisan, Libera Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale

Associazione Silver S.P.A.C.E., Associazione Nazionale Operatori Servizi Sociali, Sanitari e Assistenziali alla Persona

50 & Più Fenacom, Sistema associativo e di servizi dedicato agli over 50

Confcommercio Professioni, Confederazione delle Associazioni Professionali di Confcommercio

Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio

La nascita di Confsalute rappresenta un’occasione preziosa per mettere a sistema un settore cruciale per il nostro Paese, unendo le forze di decine di migliaia di imprese e professionisti per garantire un servizio sanitario integrato e di qualità.