Michela Murgia scrittrice, blogger, drammaturga, critica letteraria e opinionista italiana, autrice del romanzo Accabadora vincitore di numerosi premi, segue una dieta sana ed efficace. Ecco cosa mangia.

La dieta di Michela Murgia: cosa mangia la scrittrice?

Michela Murgia, autrice del romanzo Accabadora, di origine sarda, è una presenza importante non solo nel campo della letteratura ma anche in quello della cultura e dell’impegno sociale, politico e ambientale, in cui ha fatto sentire la sua voce riguardo all’importanza della valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole.

La Murgia ha le idee molto chiare in ogni campo, anche nell’alimentazione. Qual è il suo regime alimentare, all’età di 51 anni? Michela Murgia crede che l’affidamento ai guru della cucina vada di pari passo con la perdita di confidenza con il cibo, la sua produzione ciclica e la sua preparazione.

“Il cambiamento dovuto all’industrializzazione del Paese negli anni ‘60 ha radicalmente mutato il nostro rapporto rituale con l’atto del mangiare”, ha confessato Murgia.

Secondo la sua visione, non c’è più tempo a sufficienza, non c’è più relazione intorno alla tavola, non c’è più percezione della stagionalità e – come sempre accade – quel che non è più quotidiano si sacralizza e diventa mistero di pochi. “Per me il primo maestro nutrizionista è il corpo che, se ascoltato, dà segni chiari; poi segue il gusto, che va educato perché obbedisca al corpo, e non il contrario”, ha detto la scrittrice.

A favore dell’educazione alimentare a partire dalle scuole, per la Murgia questa dovrebbe essere insegnata ai bambini come educazione civica, non solo come percorso di consapevolezza salutare. E proprio nei suoi libri la famosa scrittrice sarda parla di cibo.

In “Accabadora” e in “Ave Mary” ci sono intere pagine dedicate alla preparazione del cibo, proprio per il suo portato rituale. Il cibo è una delle cose più sensuali che si possano fare al mondo, data l’enorme quantità di sollecitazioni contemporanee che suscita, secondo la Murgia.

Michela Murgia e la sua dieta: cosa pensa della cucina?

Cosa pensa la famosa scrittrice e autrice di bestseller Michela Murgia dell’alimentazione e del cibo? Molte delle sue idee hanno origine dalla sua terra dove è cresciuta: la Sardegna. Infatti, secondo la tradizione sarda le carni da pentola sono in mano alle donne come tutto il resto, mentre il “regno dei maschi” è il fuoco, quello della donna il fornello.

È la divisione metaforica tra natura e cultura, ma vale anche come scala di valori. L’umanità svolta quando riesce a fare il fuoco, ma non ci saremmo mai evoluti se non fossimo riusciti anche a disciplinarlo.

Per quanto riguarda la sua cucina, l’autrice sarda ama stare ai fornelli? “Vengo da una famiglia di ristoratori e la cucina ha fatto parte della mia vita da sempre in modo dominante”, ha rivelato la Murgia.

La ricerca delle materie prime è un’ossessione ereditata da un contesto in cui l’accesso al cibo era immediato. Purtroppo per lei però cucinare è sempre meno frequente.

Tra viaggi continui, uscite nei ristoranti a mangiare fuori, ma ha rivelato la scrittrice che dedica alla scelta dei ristoranti la stessa cura che un tempo riusciva a dedicare alla spesa al mercato.