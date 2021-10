Gli acidi della frutta sono un ottimo rimedio naturale per migliorare la salute e l’aspetto della pelle del viso. Questo prodotto infatti regala dei benefici importanti a tutti i tipi di pelle grazie alle sue straordinarie caratteristiche.

Acidi della frutta per scrub e peeling viso

Gli acidi della frutta sono adatti per i peeling e per gli scrub viso in quanto sono ideali per tutti i trattamenti esfolianti. Queste sostanze naturali promuovono il rinnovamento della pelle e stimolano anche la produzione di collagene dimostrandosi utili per migliorare l’aspetto della pelle del viso.

Questo prodotto quindi è ottimo per ridurre e prevenire le rughe, ma anche per contrastare le antiestitiche macchie cutanee.

Tra i principali acidi della frutta impiegati a livello cosmetico ricordiamo:

acido malico dalle mele

acido tartarico dall’uva

acido glicolico della canna da zucchero

acido citrico degli agrumi

acido mandelico dalle mandorle

Per evitare di avere problemi vi suggeriamo comunque di non esporre la pelle ai raggi solari dopo i trattamenti in quanto la cute del viso sarà particolarmente delicata.

Acidi della frutta per pelle grassa sul viso

Gli acidi della frutta sono molto utili per tutti coloro che hanno una pelle grassa sul viso. Tali sostanze infatti consentono di ottenere una pulizia profonda permettendo al fuoriuscita del sebo dai follicoli.

Utilizzare prodotti troppo aggressivi infatti rischiano di causare un aumento di sebo e di conseguenza andrebbero evitati. Per questo vi suggeriamo di utilizzare gli acidi della frutta.

In caso di punti neri è possibile dunque sfruttare a pieno questo la capacità degli acidi della frutta di esfoliare la cute del viso senza ungerla.

Acidi della frutta per pelle secca sul viso

Anche chi ha la pelle secca può utilizzare gli acidi della frutta per migliorare le condizioni della propria pelle.

In questo caso vi suggeriamo di applicare il prodotto subito dopo aver fatto la doccia o aver lavato il viso con un detergente delicato e idratante.