Il voto per le elezioni suppletive del collegio Reggio Calabria-Locri, indetto a seguito dell’elezione a sindaco di Francesco “Ciccio” Cannizzaro, ha mostrato una partecipazione drasticamente inferiore rispetto alle precedenti tornate. Alle 23 di domenica 27 settembre, infatti, solo il 14,97% degli aventi diritto aveva espresso il proprio suffragio, un dato che ricorda più un miraggio che una consuetudine elettorale.

Dati di affluenza: un calo storico

Alle 19 del primo giorno, i registri hanno indicato appena il 10,26% di partecipazione, contro il 35,48% registrato nello stesso orario quattro anni fa, quando le votazioni si svolgevano in un’unica giornata. In totale, su 345.788 elettori (di cui 58.729 residenti all’estero), la quota di votanti è rimasta ben al di sotto della media nazionale. Il comune che ha toccato il minimo assoluto è stato Platì con una affluenza di 2,3% il risultato più basso mai registrato in questa zona.

Candidati in corsa e contesto politico

Quattro personaggi si affrontano per conquistare il seggio rimasto vacante a Palazzo Montecitorio. Fabio Roscioli avvocato romanesco e tesoriere di Forza Italia, è il candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra guidata dal governatore Roberto Occhiuto. Dal lato del campo largo, Frank Benedetto medico e dirigente sanitario, rappresenta un’alleanza di formazioni progressiste, dal Movimento 5★ al partito Italia Viva. Domenico Giannetta ex consigliere regionale di Forza Italia, corre per Futuro Nazionale il nuovo partito lanciato da Roberto Vannacci, mentre Francesco Toscano porta la voce di Democrazia Sovrana Popolare.

L’elezione ha assunto valore simbolico perché è il primo banco elettorale dove Vannacci mette alla prova la sua formazione contro il tradizionale centrodestra calabrese. Un eventuale risultato positivo per Futuro Nazionale potrebbe avere ripercussioni sulle elezioni politiche nazionali previste l’anno prossimo.

Curiosità sui candidati e il loro diritto di voto

Tra le quattro candidature, solo Frank Benedetto è residente nella zona del collegio e ha potuto votare. Roscioli vive fuori dalla Calabria, mentre Giannetta e Toscano abitano rispettivamente a Oppido Mamertina e Gioia Tauro, comuni non compresi nell’ambito elettorale. Anche Francesco Cannizzaro, non più candidato perché divenuto sindaco, ha pubblicato un invito al voto sulla propria pagina Facebook.

Eventi di campagna e tensioni emergenti

La fase finale della campagna è stata segnata da una polemica scaturita da una foto manipolata diffusa da Roberto Vannacci. L’immagine, che mostrava la sottosegretaria regionale Matilde Siracusano in pose considerate compromettenti, è stata denunciata dalla stessa Siracusano, che ha annunciato un’azione legale per diffamazione. Vannacci, però, ha minimizzato l’accaduto su Facebook, ringraziando “Matilde” e promettendo un “balzo in avanti” per Futuro Nazionale nei sondaggi.

Le suppletive, aprendo i seggi nuovamente lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15, culmineranno nella conta dei voti. Il risultato definirà non solo il nuovo deputato per il collegio, ma offrirà anche una prima misurazione concreta dell’appeal di Futuro Nazionale rispetto al tradizionale centrodestra calabrese.