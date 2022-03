L’agar agar è un prodotto molto apprezzato nel presente, ma ancora oggi non tutti lo conoscono perfettamente. Questo gelificante di origine naturale si ottiene dalle alghe rosse e vanta dei benefici davvero interessanti. Impariamo a conoscerlo meglio scoprendo tutte le sue caratteristiche.

Cos’è l’agar agar

L’agar agar è un gelificante naturale ottenuto da una particolare specie di alghe rosse. Si tratta di un polisaccaride, un polimero del galattosio, che si trova proprio in queste specifiche alghe. Trattandosi di un prodotto completamente naturale, esso si può utilizzare anche nella cucina vegana. Esso è infatti molto apprezzato in campo alimentare, ma anche nel mondo della cosmesi e come rimedio naturale.

Come si usa l’agar agar

Questo prodotto è molto utilizzato in cucina per via della sua straordinaria azione gelificante del tutto naturale. Si utilizza dunque come addensante in salse, zuppe, minestre, marmellate e budini. Dal momento che è insapore, esso si può sfruttare sia in preparazioni salate che dolci.

Per ottenere il gel è necessario semplicemente aggiungere mezzo cucchiaino di agar agar in polvere in mezzo litro di liquido.

L’agar agar è anche apprezzato come integratore e di conseguenza si può assumere anche come integratore naturale.

Benefici dell’agar agar

L’agar agar è un prodotto che vanta dei benefici davvero interessanti. Si tratta infatti di un eccellente lassativo naturale che garantisce notevoli benefici all’intestino. Questo prodotto infatti è capace di formare gel in acqua e dunque è utile per favorire il transito intestinale e regolare l’assorbimento del colesterolo, trigliceridi e zuccheri.

Il prodotto è anche capace di aumentare il senso di sazietà e dunque di ridurre la quantità di cibo consumato.

Proprio per questo è un ottimo rimedio per chi deve fare i conti con la fame nervosa e per chi vuole dimagrire.

Per quanto concerne il suo contenuto nutritivo, l’agar agar contiene ferro, calcio e vitamine A, B, C, E e K. Si tratta di un prodotto privo di glutine e quindi tutti possono utilizzarlo senza problemi.