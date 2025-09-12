AI-LEARN@Sapienza: un nuovo approccio all’apprendimento degli studenti di medicina

Il connubio tra innovazione didattica e intelligenza artificiale (AI) sta per vivere una nuova era all’Università di Roma La Sapienza, con il lancio del progetto AI-LEARN@Sapienza. Questa iniziativa mira a esplorare come l’AI possa influenzare positivamente l’apprendimento degli studenti di medicina, un obiettivo ambizioso che promette di ridefinire il panorama della formazione universitaria. Attraverso un trial clinico randomizzato, l’università intende raccogliere dati significativi sull’efficacia di un professore-avatar basato sull’AI, confrontando i risultati con un gruppo che seguirà il tradizionale approccio didattico.

Struttura dello studio e obiettivi

Il progetto AI-LEARN@Sapienza, che avrà inizio ad ottobre, prevede la suddivisione di 50 studenti in due gruppi distinti. Un gruppo avrà l’opportunità di interagire con un professore-avatar, capace di fornire feedback personalizzati e interazioni naturali, mentre l’altro gruppo continuerà a seguire il metodo tradizionale di insegnamento. Entrambi i gruppi affronteranno un caso clinico complesso, simulato da un paziente-avatar, per valutare le loro competenze cliniche.

Le metriche di successo di questo esperimento saranno rigorosamente definite e misurate, includendo il miglioramento delle competenze cliniche, la rapidità nella gestione del caso, la capacità decisionale, la frequenza degli errori diagnostici e la soddisfazione degli studenti. Questo approccio metodologico non solo garantisce la scientificità dello studio, ma consente anche di raccogliere dati preziosi che potrebbero avere un impatto duraturo sulla formazione dei futuri medici.

Il valore dell’AI nella formazione universitaria

La presentazione di AI-LEARN@Sapienza è avvenuta in una conferenza stampa al Policlinico Umberto I, con la partecipazione di figure chiave come la Rettrice Antonella Polimeni e il Prorettore alla Didattica Ersilia Barbato. Durante l’evento, Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata, ha sottolineato l’importanza di portare il rigore della ricerca sperimentale all’interno delle aule universitarie. L’obiettivo non è sostituire il docente, ma piuttosto arricchirne il ruolo, offrendo agli studenti strumenti interattivi e personalizzati.

Se i risultati del trial si dimostreranno positivi, si prevede di replicare questo innovativo modello educativo anche in altri corsi di laurea. Questo potrebbe rappresentare un passo significativo verso l’integrazione dell’AI nella formazione universitaria, promuovendo un apprendimento più coinvolgente e basato sull’evidenza.

Implicazioni future e conclusioni

AI-LEARN si concluderà nella primavera del 2026 e si presenta come un modello replicabile in altre discipline accademiche. La Rettrice Polimeni ha affermato che questo progetto rappresenta una sfida che unisce innovazione tecnologica, rigore metodologico e respiro internazionale. Inoltre, si prevede che il progetto possa aprire la strada a future collaborazioni con università europee e a partecipazioni a bandi di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo così a una formazione medica più personalizzata e all’avanguardia.

In questo contesto, è fondamentale monitorare le performance attraverso KPI specifici, come la soddisfazione degli studenti e i tassi di errore diagnostico, per ottimizzare continuamente l’approccio didattico e garantire risultati significativi nel lungo termine. L’AI potrebbe quindi non solo trasformare l’apprendimento degli studenti di medicina, ma anche stabilire nuovi standard per la formazione universitaria in generale.