Iran e Stati Uniti: le petroliere superano il blocco navale nel Golfo di Oman

In un movimento che potrebbe segnare una svolta nelle tensioni tra Iran e Stati Uniti, tre petroliere iraniane hanno superato il blocco navale imposto dagli Stati Uniti nel Golfo di Oman. Questo evento, verificatosi alla vigilia della firma di un accordo tra i due paesi, rappresenta le prime esportazioni di greggio iraniano in due mesi.

Le petroliere DionaHero2 e Sonia I appartenenti alla National Iranian Tanker Company (Nitc) hanno trasportato un totale di circa 4,8 milioni di barili di petrolio greggio. Questo sviluppo è stato confermato da dati di tracciamento digitale e immagini satellitari, che hanno mostrato le navi oltrepassare la linea di interdizione navale statunitense.

Le implicazioni dell’accordo tra Iran e Stati Uniti

L’accordo tra Iran e Stati Uniti, previsto per essere firmato venerdì, ha già iniziato a mostrare i suoi primi effetti concreti. Le petroliere iraniane hanno superato il blocco navale, un segnale che potrebbe indicare un allentamento delle restrizioni sul commercio petrolifero del paese. Questo sviluppo è stato accolto con favore dalle autorità iraniane, che sostengono che il memorandum d’intesa concordato con Washington preveda la cessazione immediata del blocco navale.

Tuttavia, i prezzi di gas e petrolio rimangono elevati, nonostante l’annuncio dell’accordo. Questo è dovuto a incertezze logistiche e strategiche che persistono nella regione. Lo Stretto di Hormuz, un punto cruciale per il transito del petrolio, ha visto un crollo delle spedizioni a causa del conflitto, passando da circa 20 milioni di barili al giorno a soli 3,8 milioni.

Le reazioni internazionali e le sfide future

La notizia delle petroliere iraniane che superano il blocco navale ha suscitato reazioni a livello internazionale. Il movimento integralista islamico palestinese Hamas ha accolto con favore l’accordo tra Stati Uniti e Iran, esprimendo la speranza che possa contribuire a mettere fine alle violenze nella Striscia di Gaza. Tuttavia, i progressi verso una conclusione definitiva della guerra restano bloccati, anche a causa del rifiuto del gruppo di deporre le armi.

In Israele, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato di sapere come mantenere una posizione ferma nei confronti della Casa Bianca quando sono in gioco gli interessi di sicurezza di Israele. Netanyahu ha evitato di rispondere alla domanda se consentirebbe a Israele di colpire l’Iran autonomamente o di agire in modo indipendente contro Hezbollah in Libano. Tuttavia, ha insistito sul fatto di difendere gli interessi israeliani nei suoi rapporti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Le sfide per l’Italia

L’Italia, attraverso il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato di essere pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi per lo sminamento dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, Crosetto ha sottolineato che mancano le precondizioni necessarie, tra cui un accordo implementato e la volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Inoltre, è necessaria l’autorizzazione del Parlamento italiano.

Tuttavia, le sfide rimangono numerose, e solo il tempo dirà se questo accordo riuscirà a portare una vera stabilità nella regione.