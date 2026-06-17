Accordo storico tra Stati Uniti e Iran: riapertura dello Stretto di Hormuz e impatto sui mercati

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran sta ridefinendo la geopolitica energetica globale. La riapertura dello Stretto di Hormuzcruciale per il transito del petrolio, ha già avuto un impatto significativo sui prezzi del greggio, che sono crollati bruscamente. L’accordo, che dovrebbe essere firmato ufficialmente venerdì 19 giugno in Svizzera, è stato accolto con entusiasmo dai leader del G7ma solleva anche numerose domande e preoccupazioni.

Il memorandum d’intesa, che apre la strada a due mesi di negoziati sul programma nucleare iraniano e altre questioni, non è ancora stato pubblicato nella sua versione definitiva. Tuttavia, una bozza quasi definitiva rivela che l’Iran otterrà una deroga alle sanzioni che le consentirà di vendere petrolio immediatamente, mentre altri incentivi finanziari saranno rinviati. La cerimonia di firma si terrà a Bürgenstockuna località montana svizzera che si affaccia sul Lago di Lucerna.

Le reazioni internazionali e i dettagli dell’accordo

Il presidente Donald Trumpattualmente in Francia per il vertice del G7, ha affermato che l’accordo è “cosa fatta” e impedirà all’Iran di sviluppare armi nucleari. Ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti non pagheranno riparazioni di guerra né investiranno denaro in Iran, sottolineando che i leader di Teheran “devono dimostrare il loro valore prima che chiunque di noi possa intervenire”.

I leader del G7 hanno accolto con favore l’accordo, definendolo un’opportunità storica per impedire all’Iran di acquisire armi nucleari e contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Hanno inoltre espresso la loro disponibilità a contribuire allo sminamento dello Stretto di Hormuz, pur essendo scettici sulla possibilità di una riapertura completa entro venerdì, come promesso da Trump.

L’Iran, da parte sua, ha affermato che la guerra, iniziata il 28 febbraio con un bombardamento israelo-americano, gli è costata oltre 250 miliardi di dollari in danni economici. Funzionari iraniani hanno dichiarato che il memorandum d’intesa consentirebbe loro di accedere a decine di miliardi di dollari di fondi congelati in paesi come il Qatar.

L’impatto sui mercati petroliferi

I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente da quando Trump ha annunciato che un accordo era imminente. Il Brent ha registrato un lieve rialzo all’inizio di mercoledì, dopo essere sceso di circa il 5% chiudendo la sessione precedente sotto i 79 dollari. Il calo della domanda in Cina, così come lo smaltimento delle riserve petrolifere di emergenza da parte degli Stati Uniti e di altre nazioni, ha contribuito al ribasso dei prezzi.

Tuttavia, molti governi europei, investitori nel settore energetico e compagnie di navigazione nutrono dubbi sulla rapidità con cui lo Stretto di Hormuz potrà tornare alle condizioni prebelliche. Oltre alla potenziale necessità di sgomberare il canale, si pone la questione a lungo termine se l’Iran consentirà il libero passaggio. Teheran ha fatto intendere che applicherà tariffe di navigazione alle navi dopo il periodo di negoziazione di 60 giorni previsto dai nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Le sfide future e le incertezze

Nonostante l’entusiasmo iniziale, rimangono numerose incertezze e sfide. Il vicepresidente J.D. Vance ha difeso l’accordo, affermando che si baserà su un sistema di verifica per garantire che l’Iran rispetti i suoi impegni. Tuttavia, i repubblicani del Senato hanno dichiarato di star facendo pressione sull’amministrazione Trump per ottenere dettagli e hanno lasciato intendere che il Congresso voterà infine sull’accordo finale.

Inoltre, la situazione nello Stretto di Hormuz rimane complessa. Mentre alcune petroliere iraniane hanno già oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti, la riapertura completa del canale richiederà uno sforzo coordinato e la rimozione di tutte le mine. La comunità internazionale osserva con attenzione, sperando che questo accordo possa portare a una maggiore stabilità nella regione e a un miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Iran.