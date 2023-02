Alga spirulina: a cosa serve e i benefici dimagranti

Quando si segue una dieta, non sempre è possibile ottenere i giusti risultati. Per coadiuvare il processo di dimagrimento e perdere peso in maniera rapida, si consiglia di aggiungere alla propria alimentazione anche l’alga spirulina, un elemento naturale considerato valido ed efficace. E verifichiamo Quali sono i suoi utilizzi e come integrarla nel percorso dietetico.

Alga spirulina: utilizzi

Un elemento naturale di colore verde grazie soprattutto alla presenza di clorofilla. L’alga spirulina è originaria di zone quali Asia, Africa e America del centro e del Sud. Proprio in questi luoghi è nota e usata sia in campo alimentare che medico, considerando i tantissimi benefici che apporta all’organismo e al benessere, in generale.

Il nome spirulina deriva dalla forma a spirale appunto dei suoi filamenti. L’uso di questo cianobatterio risale sin dai tempi antichi, sino al 6000 avanti Cristo usata proprio dalle popolazioni dell’estremo Oriente. In Cina è molto usata soprattutto in ambito alimentare. Oggi i popoli africani intorno alla zona del lago di Ciad sono soliti usare questo elemento per preparare delle torte.

Negli ultimi anni, l’uso e la diffusione dell’alga Spirulina si è diffuso anche in Occidente dal momento che contiene una serie di nutrienti, quali proteine, vitamine, amminoacidi compreso anche minerali come il selenio, lo zinco e il magnesio. Consumare alga spirulina permette di dare diversi benefici.

Infatti, questo elemento si rivela molto utile per quanto riguarda la salute dal momento che aiuta a combattere e ridurli i livelli di colesterolo, di glicemia, contrasta l’anemia e ha proprietà sia antiossidanti che antinfiammatorie. Inoltre, in cucina è possibile usarla per insaporire alcuni piatti ed è ottima in minestre, zuppe o vellutate.

Alga spirulina dimagrante

Considerata un vero e proprio superfood, l’alga spirulina è molto utile da assumere anche in una dieta considerando le sue proprietà dimagranti. Essendo un elemento che contiene pochissime calorie, è sicuramente indicato in un regime ipocalorico dal momento che aiuta a smaltire i chili in eccesso regalando la giusta sazietà.

Considerata un rimedio più efficace, è molto utile per perdere peso ed è necessario abbinarne il consumo a una dieta equilibrata e da attività fisica. Ha proprietà antiossidanti, è ricca di sostanze nutrienti che accelerano di conseguenza il percorso di dimagrimento sopperendo così alla fame evitando di abbuffarsi eccessivamente.

Contiene tantissimi nutrienti come proteine, aminoacidi e sali minerali, proprio per questa ragione può essere molto utile da coadiuvare il percorso di dimagrimento poiché dona sazietà, diminuisce l’appetito e regola il metabolismo aiutando così a sentirsi in forma è meglio col proprio corpo. Sicuramente l’alga spirulina è nota per essere un valido alleato per cambiare il proprio stile di vita e silhouette.

Un elemento naturale di questo tipo si può trovare in vendita sia in compresse e capsule oppure in bustina da non superare la dose di 3 mg al giorno utile per ottenere i giusti benefici in termini di dimagrimento da assumere in base ai propri bisogni.

