Dieta Ornish: il menù settimanale

Non è mai semplice trovare la dieta più adatta a noi, l’ideale è sempre rivolgersi ad un nutrizionista per avere quanto meno delle indicazioni generali, se non proprio un menù settimanale. Un’opzione ancora poco conosciuta in Italia, ma che da tempo in America è parecchio seguita, è la dieta Ornish, regime dimagrante inventato dal cardiologo statunitense Dean Ornish. Lo scopo principale per il quale è stata ideata questa è migliorare i disturbi cardiovascolari, nonché liberare le arterie del colesterolo cattivo seguendo comunque un regime equilibrato.

Il menù settimanale per la dieta Ornish



Questi innanzitutto sono i cibi che nella dieta Ornish sono da evitare o limitare quanto più possibile: caffè, alcool, carne (rossa), latticini interi, dolci trasformati e snack.

Come linea guida si può seguire un facsimile di questa dieta settimanale:

Colazione: mangiare uno yogurt bianco o alla frutta insieme a 30 grammi di cereali integrali o un frutto di stagione. Questo tipo di colazione si può alternare con un bicchiere di latte (meglio se parzialmente scremato) e 3 fette biscottate o biscotti integrali. Come spuntini e merenda sono indicati 250 grammi di frutta fresca di stagione oppure frullati, di frutta o di verdure.

Lunedì

Pranzo

Una spigola cotta al forno condita con erbe, come contorno spinaci lessi oppure cotti al vapore con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, il tutto accompagnato da una fetta di pane integrale e della frutta fresca di stagione.

Cena

Un piatto abbondante di minestrone di verdure miste di stagione, accompagnato da una fetta di pane integrale e della frutta fresca di stagione.

Martedì

Pranzo

Sogliola condita con pomodoro fresco e capperi; verdure cotte alla griglia e condite con da un cucchiaino di olio extravergine di oliva, una fetta di pane integrale e della frutta fresca.

Cena

80 grammi di spaghetti integrali al pomodoro con basilico e un cucchiaino di parmigiano grattugiato, un’insalata verde condita con aceto ed un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un frutto.

Mercoledì

Pranzo

Petto di pollo cotto alla griglia condito con erbette miste, contorno di zucchine e melanzane grigliate, frutta fresca.

Cena

Abbondante minestrone di legumi, accompagnato da frutta fresca in quantità.

Giovedì

Pranzo

100 grammi di bresaola condita con rucola e scaglie di parmigiano, come contorno un piatto di insalata mista condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Il tutto accompagnato da una fetta di pane integrale e della frutta fresca.

Cena

80 grammi di riso condito con le verdure, peperoni o altre verdure alla griglia. Infine come sempre della frutta fresca.

Venerdì

Pranzo

100 grammi di tonno se possibile conservato al naturale non sott’olio, e un uovo sodo, mescolati insieme in un’insalata verde. Il tutto accompagnato come sempre da una fetta di pane integrale e frutta fresca.

Cena

Una minestra di patate e piselli, prosciutto crudo possibilmente sgrassato, frutta fresca.

Sabato

Pranzo

Petto di tacchino arrosto, zucchine alla griglia, una fetta di pane integrale, una frutta fresca.

Cena

80 grammi di spaghetti con aglio, olio e peperoncino, un’insalata di basilico e pomodoro, una frutta fresca.

Domenica

Pranzo

200 grammi di polipo bollito condito con prezzemolo e patate, un’insalata verde condita con aceto e un cucchiaino di olio extravergine di oliva, una frutta fresca.

Cena

Un minestrone di legumi misti, una mozzarella, una fetta di pane integrale